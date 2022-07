‘สุพัฒนพงษ์’ นำคณะบินซาอุดีอาระเบีย หารือลงทุนพลังงาน-เศรษฐกิจสร้างสรรค์

‘สุพัฒนพงษ์’ นำบินซาอุดีอาระเบีย หารือลงทุนพลังงาน-เศรษฐกิจสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร ผู้แทนการค้าไทย ได้เดินทางไปยังราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

โดยในช่วงเช้าของวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ได้เข้าพบและประชุมหารือร่วมกับ นายคาหลิด อับดุลอะซีซ อัลฟาลิฮ์ (Mr.Khalid bin Abdulaziz Al-Falih) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (Minister of Investment of the Kingdom of Saudi Arabia) ณ กระทรวงการลงทุน และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ได้หารือกับ เจ้าชายอับดุลอาซิซ บิน ซัลมาน บิน อับดุลอาซิซ อัล ซาอุด (His Royal Highness Prince Abdulaziz bin Abdulaziz AL-Saud) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ณ โรงแรมริทซ์‑คาร์ลตัน กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

มีการหารือเรื่องความร่วมมือด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ระหว่างไทยและราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย อาทิ ความร่วมมือและการลงทุนด้านพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน, ยานต์ยนต์ไฟฟ้า, การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการเกษตรยั่งยืน

ความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นการตอบโจทย์การพัฒนาประเทศของซาอุดีอาระเบีย ภายใต้ยุทธศาสตร์ 2030 และเป็นการสร้างโอกาสในการขยายการลงทุนของไทยในซาอุดีอาระเบีย พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ซาอุดีอาระเบียมาลงทุนในไทย

และได้มีการหารือถึงแนวทางการจัดตั้งโครงสร้างการทำงานร่วมกันของทั้งสองฝ่าย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศ ขับเคลื่อนการดำเนินงานในทุกสาขาให้มีความต่อเนื่อง และสำเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

ในช่วงเย็นของวันเดียวกัน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและนวัตกรรม (Innovation Center) ของ Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนที่ใหญ่เป็นอันดับสองในตะวันออกกลาง และซาอุดีอาระเบีย มีธุรกิจในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก เป็นบริษัทผู้ผลิตปิโตรเคมี, เคมีภัณฑ์, อุตสาหกรรมโพลีเมอร์, ปุ๋ย และโลหะต่างๆ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีมีความประทับใจในผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอันหลากหลายที่บริษัท Sabic ได้นำมาจัดแสดงในอาคารประหยัดพลังงานที่ได้การรับรอง LEED Platinum Award (Leadership in Energy and Environmental Design Award) รวมถึงชิ้นส่วนยานยนต์, ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์, พลังงานทดแทน และวัสดุก่อสร้าง

สำหรับวันที่ 26 กรกฎาคม ในช่วงเช้า นายสุพัฒนพงษ์และคณะได้เข้ารับฟังบรรยายเรื่องยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้านพลังงานของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (Saudi Arabia Energy Transition Strategy) จัดโดยกระทรวงพลังงาน ซึ่งรองนายกฯประทับใจในการบรรยายของทีมงานคนรุ่นใหม่ ที่ได้อธิบายวิสัยทัศน์ที่ท้าทายของประเทศในการรักษาความเป็นผู้นำด้านพลังงานของโลก ควบคู่ไปกับการสร้างนวัตกรรม และมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งให้ข้อมูลในรายละเอียด ครอบคลุมตั้งแต่พลังงานฟอสซิล ไปจนถึงพลังงานทดแทน, การกักเก็บคาร์บอน และแนวทางในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปสู่การใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน

ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะ ได้เดินทางไปยังเมืองเจดดาห์ หารือร่วมกับ นายมูฮัมหมัด อบูเนย์ยัน (Mr.Mohammad Abunayyan) ประธานกรรมการ (Chairman of the Board of Directors) ของ ACWA POWER ณ โรงแรม ริทซ์‑คาร์ลตัน ทั้งนี้ ACWA เป็นผู้พัฒนา, ลงทุน, เจ้าของร่วม และผู้ดำเนินการกลุ่มผลิตภัณฑ์การผลิตไฟฟ้า โดยได้มีการหารือถึงโอกาสความร่วมมือระหว่างสองประเทศในการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตพลังงานสะอาดของภูมิภาค และการร่วมลงทุนด้านพลังงานทดแทน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทยในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050