เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ 2 ปั๊มขึ้นราคา ‘เบนซิน-แก๊สโซฮอล์’ อีก 50 สตางค์

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน PTT Station แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.50 บาท/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผลวันที่ 8 พ.ย.2565 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 44.06, GSH95 = 36.65, E20 = 35.54, GSH91 = 36.38, E85 = 34.14, พรีเมียม GSH95 = 42.14, HSD-B7 = 34.94, HSD-B10 = 34.94, HSD-B20 = 34.94, พรีเมียมดีเซล B7 = 43.66 บาทต่อลิตร ทั้งนี้ ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุง กทม.

ขณะที่ บางจาก ปรับราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 0.50 บาท/ลิตรเช่นกัน สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มดีเซลราคาคงเดิม มีผลวันที่ 8 พ.ย.2565 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ BCP Retail Price : GSH95S EVO 36.65 / GSH91S EVO 36.38 / GSH E20S EVO 35.54 / GSH E85S EVO 34.14 / Hi Diesel B20S 34.94 / Hi Diesel S 34.94 / Hi Diesel S B7 34.94 / Hi Premium Diesel S B7 43.66 ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.

