‘ฮอนด้า’ เปิดตัว แอดเวนเจอร์ไบค์ CRF300L ราคา 1.49 แสน

ฮอนด้าเปิดตัว New Honda CRF300L สีใหม่ Smoky Grey มาพร้อมแฮนด์การ์ดเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ ในแบบแอดเวนเจอร์ไบค์ที่พร้อม ไปทุกที่ ที่ไม่มีทาง

ไทยฮอนด้าผู้นำวงการรถจักรยานยนต์ไทย เปิดตัว New Honda CRF300L แอดเวนเจอร์ไบค์ที่ได้รับการยกระดับความเร้าใจด้วยสีใหม่ สีเทา Smoky Grey พร้อมติดตั้งแฮนด์การ์ด ช่วยปกป้องมือขณะขับขี่ เพิ่มความมั่นใจในทุกเส้นทาง พร้อมจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ Honda Wing Center และ Honda BigWing ทั่วประเทศ

New Honda CRF300L เปิดตัวภายใต้คอนเซปต์ There’s no end of the road ไปทุกที่ ที่ไม่มีทาง ด้วยดีไซน์ปราดเปรียวสไตล์รถเอ็นดูโร่พันธุ์แกร่ง พร้อมผจญภัยได้ทุกเส้นทางทั้งออนโรด และออฟโรด

New Honda CRF300L มาพร้อมสีใหม่ Smoky Grey เพิ่มความเท่และดุดันมากขึ้น นอกจากนี้ยังเสริมความมั่นใจให้ผู้ขับขี่ด้วย New Hand Guard ช่วยป้องกันอันตรายจากการขับขี่ในป่า ตัวรถดีไซน์โฉบเฉี่ยว โดดเด่นกว่าด้วยไฟหน้า LED มาตรวัดดิจิทัลแสดงข้อมูลครบถ้วน พร้อมไฟบอกตำแหน่งเกียร์

New Honda CRF300L มาพร้อมสมรรถนะและความแกร่ง ด้วยขุมพลังเครื่องยนต์ขนาด 286 ซีซี แรงบิดเหลือล้น ทั้งยังติดตั้งพร้อมระบบ ASSIST SLIPPER CLUTCH ช่วยป้องกันล้อล็อคขณะเปลี่ยนเกียร์

New Honda CRF300L มีด้วยกันทั้งหมด 2 สี ได้แก่ สีใหม่ เทา-ขาว หรือ Smoky Grey และ สีแดง-ขาว ด้วยราคาแนะนำขาย 149,000 บาท พร้อมจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ Honda Wing Center และ Honda BigWing ทั่วประเทศ

