ททท. ผนึก Klook เขย่าตลาดท่องเที่ยว ชูซอฟต์พาวเวอร์ ดันไทยเป็นหมุดหมายปลายทางหลัก

ททท. ผนึก Klook เขย่าตลาดท่องเที่ยว ชูซอฟต์พาวเวอร์ดันไทยเป็นหมุดหมายปลายทางหลัก

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท. ได้ร่วมลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) พันธมิตรทางธุรกิจ ปักหมุดตลาดนักท่องเที่ยวอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ ร่วมส่งเสริมประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ด้วยซอฟต์พาวเวอร์ 5F และมุ่งสู่ความยั่งยืน โดยความร่วมมือกับแพลตฟอร์ม Klook ในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว และทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ โดย ททท. จะร่วมกับ Klook ส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ ด้วยจุดแข็งของประเทศไทยที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามของธรรมชาติ และความหลากหลายของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่พร้อมจะรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ในทุกรูปแบบ

“ททท.จะร่วมมือกันนำเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวด้วยซอฟต์พาวเวอร์ 5F ได้แก่ อาหาร (Food) ภาพยนตร์ (Flim) แฟชั่น (Fashion) มวย (Fight) เฟสติวัล (Festival) และเน้นส่งเสริมการโปรโมทประสบการณ์ 5 Must Do in Thailand กระจายการท่องเที่ยวไปสู่เมืองน่าเที่ยว หรือ Hidden Gems พร้อมกับการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมอีเวนต์และเทศกาลต่างๆ ที่จะมีมาอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอีเวนต์ระดับโลก” นางสาวฐาปนีย์ กล่าว

นางสาวฐาปนีย์ กล่าวว่า บนแพลตฟอร์มของ klook จะรวมถึง 5 สิ่งที่ต้องทำในประเทศไทย ( 5 Must Do in Thailand) อาทิ การชมมวยไทย หรือการชิมร้านอาหารมิชลิน บิบกูร์มองด์ เจ๊โอว และการล่องเรือสำราญเจ้าพระยาครุยส์ รวมถึงทำให้ประสบการณ์ในการจองบัตรเข้าร่วมงานอีเวนต์และเทศกาล ที่พัก และบริการต่างๆ เป็นเรื่องง่ายเพียงปลายนิ้ว ซึ่งจะช่วยยกระดับประสบการณ์ของการท่องเที่ยวไทย ขณะเดียวกัน Klook ยังมีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนท้องถิ่น และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยในเรื่องของความยั่งยืน และช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมในวงกว้าง

นอกจากนี้ การนำเสนอเมืองน่าเที่ยว (Hidden Gems) บนแพลตฟอร์ม Klook ทำให้ผู้ใช้งาน Klook จากทั่วโลกสามารถเข้าถึงและเดินทางมาท่องเที่ยวยังเมืองเหล่านี้ได้ โดย 80% ของประสบการณ์ใหม่ทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่จะนำเสนอและให้บริการเพิ่มในปีนี้มาจากผู้ประกอบการท้องถิ่นขนาดเล็กและขนาดกลางซึ่งนับว่าเป็นการส่งเสริมชุมชนท้องถิ่น และช่วยกระจายรายได้ทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยททท. และ Klook เชื่อมั่นว่า ความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ เพิ่มการใช้จ่ายทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวให้สูงขึ้น และมุ่งส่งมอบประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Mr. Eric Gnock Fah ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และผู้ก่อตั้ง Klook กล่าวว่า Klook มีความยินดีที่จะร่วมมือกับ ททท. เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวที่สุดพิเศษและมีคุณค่าในประเทศไทยให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดไปจนถึงเมืองน่าเที่ยว ซึ่งเป็นความพิเศษที่รอการค้นพบ โดยจากการสำรวจ Travel Pulse ของ Klook พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในปัจจุบันนิยมที่จะแสวงหาประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวที่แตกต่างและให้ความสำคัญกับการลิ้มรสอาหาร และสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น และร่วมงานอีเวนต์ขนาดใหญ่ โดยประเทศไทย แพลตฟอร์มของ Klook นำเสนอ 1,700 ประสบการณ์ และกว่า 10,000 แพคเกจ ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก 20% ในปี 2567 นี้