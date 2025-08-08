เปิดบริคณฑ์สนธิ บริษัทนาถะ พบ ชื่อหมอบี ถือหุ้นอันดับ 1
จากกรณีที่หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ หรือ นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล มีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับบริจาคเงินของวันพระบาทน้ำพุ ของหลวงพ่ออลงกต จนต่อมาทางตำรวจได้เข้าไปตรวจสอบเรื่องดังกล่าว และต่อมามีการระบุว่าดำเนินการโดยนาถะ คาเฟ่ ซึ่งต่อมาเจ้าของ นาถะ คาเฟ่ ในนามบริษัท นาถะ มหานคร จำกัด ก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหมอบีแต่อย่างใด ขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ก็มีการตรวจสอบผลการดำเนินการของบริษัท พบว่า ตั้งแต่ดำเนินการธุรกิจมามีผลขาดทุนโดยตลอดรวม 12 ล้านบาท จากที่มีรายได้รวม 60 ล้านบาทนั้น
ทัั้งนี้เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบ หนังสือบริคณฑ์สนธิ ที่ได้แจ้งกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยบริษัทดังกล่าวก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 โดยมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจด้าน ร้าอารหาร เครื่องดื่ม อีกทั้งในการยื่นจัดตั้งบริษัท ได้มีกำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งไว้ทั้งหมด 25 ข้อ โดยมีนางสาวไอรินทร์ สกุลเลิศลักษณ์ เป็นกรรมการบริษัท
ทั้งนี้สำหรับรายชื่อผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท มีทั้งหมด 3 คน คือ
1.นายเสกสันต์ ทรัพย์สืบสกุล อาชีพนักธุรกิจ ถือหุ้น อันดับ 1 จำนวน 16,000 หุ้น
2.นายบัลลังก์ นันทิวัชรินทร์ อาชีพนักธุริจ ถือหุ้นจำนวน 2,000 หุ้น
3.นางปวีณ์พร แซ่ฮึง อาชีพนักธุรกิจ ถือหุ้น 2,000 หุ้น
ทั้งนี้หนังสือบริคณฑ์สนธิดังกล่าว ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งโดยนายเสกสันต์ หรือหมอบี