จุลพันธ์ ขออีก 4,000 วัด เร่งลงทะเบียนระบบ e-Donation รับบริจาคเงิน ย้ำเพื่อความโปร่งใส

‘จุลพันธ์’ แนะ พศ. ขอความร่วมมือวัดใช้ e-DONATION รับบริจาค ชี้เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้
เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 19 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) กรณีที่กรมสรรพากรได้ออกหนังสือด่วนถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ให้การบริจาคเงินวัดและองค์กรการกุศล ต้องผ่านระบบการบริจาคแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Donation ว่าระบบดังกล่าวกรมสรรพากรได้ดำเนินการเสร็จสิ้นมาสักระยะหนึ่งแล้ว และอยากให้ใช้ภาคบังคับในต้นปีหน้า ทั้งนี้ หลังจากปัญหาของวงการศาสนาเห็นว่าวิธีหนึ่งที่จะใช้แก้ไขคือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพื่อทำให้ระบบทุกอย่างตรวจสอบได้โปร่งใส
นายจุลพันธ์กล่าวว่า ขณะนี้มีบัญชีวัดที่ลงทะเบียนไว้กับทางรัฐแล้วกว่า 20,000 วัดทั่วประเทศ ขาดอยู่ประมาณ 4,000 วัด จึงอยากให้วัดที่เหลือเร่งดำเนินการลงทะเบียนกับกรมสรรพากร และในอนาคตหากคนไทยต้องการบริจาคเงินเข้าสู่วัด หากบริจาคด้วยเงินสดหรือใบอนุโมทนาบัตรแบบเก่าจะไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ หากต้องการนำไปลดหย่อนภาษีจะต้องบริจาคผ่าน e-Donation ทั้งหมด
- สรรพากร ส่งหนังสือถึงสำนักพุทธ บริจาควัดต้องผ่านระบบ e-Donation เท่านั้น
- พศ.แจง ม.ค.69 ยกเลิก ‘ใบอนุโมทนาบัตรลดหย่อนภาษี’ ต้องบริจาควัดผ่าน ‘อี-โดเนชัน’ เท่านั้น
ทั้งนี้ กรมสรรพากรได้เร่งดำเนินการและจะเปลี่ยนให้เป็นกลไกภาคบังคับ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และกรณีนี้จะครอบคลุมถึงสำนักสงฆ์ แต่หากไม่เข้าระบบนี้ก็ไม่ถือว่ามีปัญหา เพียงแต่ผู้ที่บริจาคจะไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้