สมาคมวิศวกร ตั้งข้อสังเกต เหตุคานสะพานลอยถล่ม ชี้ 2 ประเด็น ชี้ต้องสอบสวนเชิงลึกต่อ

สมาคมวิศวกรโครงสร้าง มอง 2 ประเด็นคานสะพานลอย เมืองจันทบุรี ถล่ม
จากเหตุการณ์คานสะพานลอยร่วงเมื่อคืนวันที่ 22 สิงหาคม ที่ จ.จันทบุรี ศ.ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย เผยว่า การถล่มของคานสะพานลอย เกิดขึ้นในระหว่างการติดตั้งคานคอนกรีตรูปตัวที ซึ่งมีน้ำหนักมากถึง 100 กว่าตัน จำนวน 2 ตัว วางบนเสาตอม่อที่ก่อสร้างไว้แล้ว โดยคานดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างสะพานลอยข้ามถนน ขณะนี้ ยังไม่สามารถระบุสาเหตุการถล่มได้
แต่ก็มีข้อสังเกตว่า การถล่มน่าจะเกิดขึ้นหลังจากการวางชิ้นคานคอนกรีตบนเสาตอม่อแล้ว จากนั้นคานตัวหนึ่งเกิดล้มพลิก แล้วกระแทกให้คานอีกตัวหนึ่งล้มตามลงมากระแทกกับพื้นดินและทับรถเครน
ส่วนสาเหตุว่าทำไมคานคอนกรีตจึงพลิกนั้น คงต้องสอบสวนในเชิงลึกต่อไป โดยมีแนวทางที่ต้องพิจารณา 2 ประเด็นได้แก่
1. มีการยึดคานคอนกรีตทั้งสองตัวเข้าไว้ด้วยกันเป็นการชั่วคราวก่อนหรือไม่ โดยหากคานทั้งสองตัวไม่ได้ยึดรั้งเข้าด้วยกันแล้ว หรือการยึดรั้งไม่แข็งแรงพอ ก็อาจสูญเสียเสถียรภาพ ทำให้คานพลิกได้
2. เนื่องจากมีเครนอยู่ใกล้ๆ กับสะพานลอย จึงต้องพิจารณาว่าเครนดังกล่าว อยู่ในขั้นตอนการยก หรือการเก็บเครน ซึ่งบูมเครนอาจไปชนกับคานคอนกรีตจนล้มก็ได้
ทั้งนี้ ยังไม่ตัดปัจจัยว่า การล้มของคานคอนกรีตอาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการยกคานคอนกรีตติดตั้ง ซึ่งต้องพิจารณาความสามารถของเครนที่นำมายก และการทำงานร่วมกันของเครนหลายตัว
อย่างไรก็ตาม การยกของหนัก หรือ การประกอบติดตั้งโครงสร้างสะพานที่มีความยาวตั้งแต่ 10.0 ม. ขึ้นไป เป็นงานวิศวกรรมควบคุม และหากเป็นสะพานที่ยาว 12 ม. จะต้องมีวิศวกรที่มีใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรขึ้นไปเป็นผู้ควบคุมงานอีกด้วย
ศ.ดร.อมร พิมานมาศ อธิบายเพิ่มเติมว่า การยกคานสะพานและการประกอบติดตั้งคานสะพานที่มีน้ำหนักมากจำเป็นต้องพิจารณา 1. ขนาดและจำนวนเครนที่นำมายก 2. การติดตั้งการค้ำยันชั่วคราวเพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการป้องกันการล้ม และ 3. การที่ต้องผูกน้ำหนักกับเครนไว้ก่อนจนกว่าจะติดตั้งค้ำยันชั่วคราวแล้วเสร็จ และ 4. ต้องมีแผนการยก การประกอบติดตั้งและมีวิศวกรกำกับการทำงาน อย่างเคร่งครัด
