เศรษฐกิจ

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 กันยายน 2568 (สด)

ตรวจหวย

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 กันยายน 2568

ตรวจแบบกรอกหมายเลขคลิกที่นี่

 

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

 

ADVERTISMENT

เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

 

ผลสลาก รางวัลที่ 2
มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

 

ผลสลาก รางวัลที่ 3
มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

 

ผลสลาก รางวัลที่ 4
มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
ผลสลาก รางวัลที่ 5
มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

 