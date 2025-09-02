กรมส่งเสริมการเกษตร ยืนยันจ่ายไร่ละ 1,000 ผ่าน ธ.ก.ส. ไม่ใช่แอพพ์ทางรัฐ

กรมส่งเสริมการเกษตร ยืนยันจ่ายไร่ละ 1,000 ผ่าน ธ.ก.ส. โอนตรงเข้าบัญชีชาวนา
เมื่อวันที่ 2 กันยายน นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึงความคืบหน้าเพิ่มเติม เงินช่วยเหลือเกษตรกร ข้าวนาปรัง-นาปี เงินช่วยชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ล่าสุดตามที่สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเผยว่ามีการเปลี่ยนแปลงให้จ่ายเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยตรง ไม่ผ่านแอพพลิเคชั่น “ทางรัฐ” แล้วนั้น ยืนยันว่าได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการโอนเงินจริง โดยจะใช้วิธีโอนเงินตรงเข้าบัญชีเกษตรกร ซึ่งขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ประสานงานไปยังทาง ธ.ก.ส. เพื่อส่งรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้ว ยืนยันว่าชาวนาได้รับสิทธิครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้จากหลายช่องทาง
นายพีรพันธ์กล่าวว่า เดิมทีมีการหารือว่าหน่วยงานรัฐอาจจะนำแอพพลิเคชั่น “ทางรัฐ” มาใช้เป็นเครื่องมือจ่ายเงินเพื่อเพิ่มความโปร่งใส แต่ในรอบนี้หลังจากที่มีการรับฟีกแบ๊กภาพรวมจากเกษตรกรว่าระดับซับซ้อน เข้าถึงยาก จึงตัดสินใจปรับวิธีจ่ายเป็นการใช้การโอนผ่านบัญชี ธ.ก.ส.เป็นกลไกหลักในรอบนี้ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีบัญชีอยู่แล้ว จึงสามารถรับเงินได้โดยตรง และหากพบปัญหาบัญชีปิดหรือไม่ได้อัพเดตข้อมูล เกษตรกรสามารถติดต่อ ธ.ก.ส.เพื่อแก้ไขได้ทันที
นายพีรพันธ์กล่าวว่า สำหรับแนวทางในการจ่ายในอนาคต มองว่าโอกาสที่จะนำแอพพ์ “ทางรัฐ” มาใช้ยังเป็นไปได้ โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบ เพราะแอพพลิเคชั่นดังกล่าวมีข้อดีด้านการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการสวมสิทธิ