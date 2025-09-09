ย้อนฟัง ‘ศุภจี’ ว่าที่รมว.พาณิชย์ เปิดสเปครัฐบาลใหม่ ต้องเก่งเศรษฐกิจ ภูมิรัฐศาสตร์ เจรจาการค้า
ว่าที่รมว.พาณิชย์ – ดูสร้างความคึกคักขึ้นมาทันตา พลันที่ในโผคณะรัฐมนตรีอนุทิน 1 มีชื่อ ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ติดโผร่วมรัฐนาวาล่าสุด รั้งตำแหน่งว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ว่ากันว่างานนี้ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของประเทศไทยได้ทาบทามด้วยตัวเอง
ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเดือนมิถุนายน 2568 ศุภจี เคยให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2568 ว่า ในช่วงต้นปีเห็นสัญญาณบวกมาก โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งภาครัฐวางไว้จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามา 39 ล้านคน เท่ากับปีก่อนโควิด แต่หลังมีหลายปัจจัยเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีที่“ซิงซิง”หายตัวไป ทำให้นักท่องเที่ยวจีนลดลง 30% ยังมีเหตุการณ์แผ่นดินไหว ภาษีสหรัฐ สงครามรัสเซียกับยูเครน ตามมาด้วยสงครามตะวันออกกลาง และความขัดแย้งชายแดนไทยกับกัมพูชา จึงไม่เอื้อต่อภาพเศรษฐกิจโดยรวมและมีการปรับลดจีดีพีลงเติบโตไม่ถึง 2% ทำให้มีความกังวลในครึ่งหลัง
สำหรับสถานการณ์การเมืองที่อ่อนไหวและมีการพูดถึงกันว่าอาจจะนำไปสู่การยุบสภาหรือผู้นำลาออกนั้น ในขณะนั้น ศุภจี บอกว่า เราเคยเจอหนักกว่านี้ ก็ถือว่าเป็นการรีเซต ถ้ายุบด้วยการมีเหตุและผล และคนใหม่ที่เข้ามาสามารถดูแลประเทศอย่างต่อเนื่องได้ถือเป็นเรื่องปกติ หากเศรษฐกิจสะดุดก็ยังสามารถกลับมาใหม่ได้ ซึ่งบางอย่างไม่ต้องวิ่งเร็วตลอดเวลา หยุดแล้วเพื่อที่จะเดินไปข้างหน้าอาจจะเร็วกว่าเดิมก็ได้
เมื่อถามถึงคุณสมบัติของผู้นำรัฐบาลควรจะเป็นแบบไหน ศุภจี ระบุ ต้องเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ เนื่องจากปัญหาหลักของประเทศไทยในวันนี้เป็นเรื่องเศรษฐกิจภาพรวมในทุกเซกเตอร์ ผู้นำต้องมีเรื่องของเศรษฐกิจเป็นตัวชูและความสัมพันธ์การค้าระหว่างประเทศก็สำคัญมาก ไม่ว่าทั้งสหรัฐและประเทศเพื่อนบ้าน
“หากเจรากับสหรัฐไม่ได้อย่างที่หวังไว้ก็ต้องไปเจรจาหาตลาดอื่นแทนได้ ดังนั้นผู้นำจึงต้องมีความสามารถในการเจรจาการค้าและต้องมีความต่อยอดและต่อเนื่องในการชักชวนคนมาลงทุน ไม่ให้หยุดชะงัก เพื่อสร้างเครื่องยนต์กระตุ้นเศรษฐกิจและต้องมีการร่วมมือกันทั้งรัฐบาล และเชื่อว่าสเปคที่กล่าวมานี้มีอยู่จริงและเชื่อว่าถ้าเป็นคนดีและมีความตั้งใจทำให้ประเทศเดินหน้าไปข้างหน้าได้ คิดว่าจะเป็นใครก็ได้ ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเป็นอย่างไร สิ่งที่ต้องมีคือความต่อเนื่องและความเชื่อมั่น แต่ถ้าฟอร์มรัฐบาลใหม่ขึ้นมา ทำให้มีความเชื่อมั่น เดินหน้านโยบายต่อเนื่องได้จะช่วยได้มากขึ้น” ศุภจีกล่าว
