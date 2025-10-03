คนละครึ่งล่าสุด เช็ก ขั้นตอน ลงทะเบียน เป๋าตัง รับเงิน 2,000-2,400 บาท เริ่ม 20 ต.ค.นี้

คนละครึ่งล่าสุด เช็กวิธีลงทะเบียน เป๋าตัง รับเงิน 2,000-2,400 บาท เริ่ม 20 ต.ค.นี้
ชัดเจนขั้นเรื่อยๆ สำหรับ คนละครึ่ง ที่ เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯ และ รมว.คลัง เปิดเผยว่า เตรียมจะนำเข้าครม. 7 ตุลาคมนี้ โดย คนละครึ่งพลัส มีกรอบวงเงิน 4.4 หมื่นล้านบาท จากงบกระตุ้นเศรษฐกิจปีงบประมาณ 2569 วงเงิน 2.5 หมื่นล้านบาท และงบกลาง 1.9 หมื่นล้านบาท
มีประชาชนผู้ได้รับสิทธิ 20 ล้านคน ได้รับคนละ 2,000 บาท หากอยู่ในระบบภาษี ได้รับ 2,400 บาท โดยจะเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียน 15 ตุลาคม และ ให้ประชาชนลงทะเบียน 20-26 ตุลาคม ผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง
สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 5 สามารถยืนยันสิทธิได้เลย
เริ่มใช้ตั้งแต่ 29 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568
วิธีการลงทะเบียนใช้สิทธิ
– ผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ลงทะเบียน เพื่อใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 20-26 ตุลาคม 2568
– กลุ่มที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 (ครั้งล่าสุด) เข้าไปกด “ยืนยันตัวตน” ได้เลย
– กลุ่มที่ยังไม่เคยลงทะเบียนใช้สิทธิ จะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 20 ต.ค. หากลงทะเบียนไม่ได้ให้ไปธนาคาร
– เงินเข้าและเริ่มใช้สิทธิตั้งแต่ 29 ตุลาคม
– ผู้ที่ไม่เข้าระบบเป๋าตังเป็นเวลานาน ขอให้ “อัพเดตแอพพ์เป๋าตัง” ได้เลย
กลุ่มผู้มีสิทธิร่วม ‘คนละครึ่ง’
1.ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษี 9 ล้านคน
รัฐจ่ายให้คนละ 2,000 บาท
ใช้จ่ายใน 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2568
ใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 200 บาทต่อวัน
-ประชาชนที่ร่วมโครงการร่วมจ่าย 2,000 บาท
2.ผู้ที่อยู่ในระบบภาษี จำนวน 11 ล้านคน
รัฐจ่ายให้คนละ 2,400 บาท
ใช้จ่ายใน 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2568
ใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 200 บาทต่อวัน
-ประชาชนเข้าร่วมโครงการ ร่วมจ่าย 2,000 บาท
ใช้จ่ายได้สูงสุด 400 บาทต่อวัน และใครที่ใช้ไม่หมดในแต่ละวัน สามารถนำไปใช้ในวันถัดไปได้ ภายในระยะเวลา 2 เดือน
ส่วนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13 ล้านคน ไม่ได้สิทธิคนละครึ่ง เพราะรัฐบาลเติมเงินให้ครั้งเดียว 1,700 บาท จากเดิม 300 บาท รวมเป็น 2,000 บาท ใช้ได้ 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2568
ใช้จ่ายตามวงเงินที่ซื้อจริง โอนเข้ากองทุนสวัสดิการแห่งรัฐและโอนตรงให้ผู้มีรายได้น้อย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง