สุภาพร พิมพงษ์ เปิดใจที่แรก ถูกโยงซื้อหุ้นบริษัทใหญ่แสนล้าน ยันแค่ชื่อคล้าย ไม่มีธุรกรรมตลาดหุ้น

เปิดใจ สุภาพร พิมพงษ์ ยัน บริสุทธิ์ใจ ไม่เคยไปซื้อหุ้นบริษัทยักษ์ใหญ่ คาดเป็นคนชื่อคล้าย
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม กรณีมีชื่อของ นางสาวสุภาพร พิมพงษ์ เข้าซื้อหุ้นบริษัทใหญ่ 7 รายการ 6 บริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ อาทิ ทรู เคแบงก์ และเมเจอร์ มูลค่ากว่าแสนล้านบาท โดยจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีชื่อ สุภาพร พิมพงษ์ จำนวน 2 ราย โดยเป็นชาวปราจีนบุรี และอีกรายเป็นชาวกรุงเทพฯ
มติชนออนไลน์ ได้ติดต่อสอบถามไปยัง นางสาวสุภาพร ชาวกรุงเทพฯ อาชีพลูกจ้าง โดยให้สัมภาษณ์ว่า ทราบเรื่องกรณีดังกล่าวจากเพื่อนที่เป็นนักลงทุนในตลาดเห็นก็โทรมาบอก ซึ่งก็ไม่ได้ตกใจอะไร เพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่ตน เพราะไม่เคยไปลงทุนอะไรในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงไม่มีความรู้ในด้านนี้เลย อาจจะเป็นคนชื่อคล้ายกัน ไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไร ซึ่งล่าสุด ก.ล.ต.ก็ออกข่าวแล้วว่าไม่ใช่การซื้อขาย ก็คิดว่าคงไม่เกี่ยวกับตน
นางสาวสุภาพรกล่าวอีกว่า เราบริสุทธิ์ใจ ตรวจสอบได้ พร้อมให้ความร่วมมือ เพราะเราก็อยู่เฉยๆ ไม่ได้มีอะไรผิดปกติ คิดว่าน่าจะเป็นคนชื่อซ้ำกัน แล้วตอนนี้ก็ไม่มีการติดต่อมาจากทั้ง ก.ล.ต. หรือตำรวจ เลยคิดว่าเขาคงรู้ว่าไม่เกี่ยวข้องกับตน ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องล้านเปอร์เซ็นต์
เมื่อถามว่าจะเข้าไปแจ้งความไว้หรือไม่ว่าถูกแอบอ้างชื่อ นางสุภาพรกล่าวว่า คงไม่ได้ไปทำอะไร ไม่ได้เดือดร้อน เพราะตำรวจคงรู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่ตน ตนไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เลย สามารถตรวจสอบได้
อย่างไรก็ตาม มติชนออนไลน์ ได้พยายามติดต่อสอบถาม นางสาวสุภาพร ชาวปราจีนบุรี แต่ไม่สามารถติดต่อได้
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