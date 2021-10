รัสเซล ถูกใจสิ่งนี้ ทวิตโปสเตอร์หนังฝีมือชาวเน็ต ถาม Unhinged 2? พร้อมชื่นชมคนทำภาพ

เรียกว่าเป็นกระแสในโลกออนไลน์ เมื่อดาราฮอลีวู้ดชื่อดังอย่าง รัสเซล โครว์ ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย พาไป Lost in Bangkok หลากหลายสถานที่ ทั้ง สายไฟ ตัวเหี้ย ศาลพระภูมิ ไปจนถึงเมนูเด็ดร้านเจ๊ไฝ ซึ่งเพิ่งจะอำลากรุงเทพฯไปไม่นานมานี้

จนกระทั่งนักการเมือง หรือ ชาวเน็ต ยังต่างออกมาบอกว่า เขาโปรโมตประเทศไทยได้อย่างดี

ล่าสุด ชาวเน็ตได้ตัดต่อภาพโปสเตอร์หนัง โดยมี รัสเซลล์ มีน้องเหี้ย เกาะอยู่ด้านหลัง และมีตุ๊กตุ๊ก เสาไฟกินรี ศาลพระภูมิ และสายไฟ ที่เขาถ่ายภาพลงในทวิตเตอร์ มารวมกันได้อย่างลงตัว

เล่นเอา หลายคนถูกอกถูกใจ เข้าไปกดไลก์ในเพจ เฮ้ย นี่มันตัดต่อชัดๆ V2 กันพรึบพรับ

ล่าสุด เรื่องนี้ได้ถึง รัสเซลแล้ว โดยเขาได้ทวิตว่า

“Unhinged 2

Bad man in a tuk tuk.

Great job whoever did this”

Unhinged 2? @SolsticeStudios .

Bad man in a tuk tuk.

Great job whoever did this https://t.co/Ro4Td5MKg4 — Russell Crowe (@russellcrowe) October 27, 2021

โดยเขาอ้างถึง ภาพยนตร์เรื่อง Unhinged เฮียคลั่งดับเครื่องชน ที่เข้าฉายไปในปี 2020 ที่ รัสเซล รับบทนำ โดยเปลี่ยนจากชายที่ขับรถยนต์ชนรถคันอื่น กลายเป็น ชายในรถตุ๊กตุ๊ก แทน พร้อมกล่าวชมว่า “ทำดีมาก ไม่ว่าใครเป็นคนทำ”

พร้อมกันนี้ ยังได้แท็ก @SolsticeStudios ค่ายหนังที่สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย

