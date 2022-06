TEAM WANG ทวีตแจงปมร้อนงานแดงเดือด ยันไม่มีบัตรกินข้าวกับ แจ็คสัน หวัง

หลังจากที่ 2 ทีมยักษ์ใหญ่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และ ลิเวอร์พูล ออกแถลงการณ์ถึงปมเดือดในโลกออนไลน์กับกรณีการขายบัตรรีเซลล์ ที่แม่ค้าคนดัง พิมรี่พาย ได้ไลฟ์นำบัตรชมการเตะแดงเดือด The Match Bangkok Century Cup 2022 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน มาขาย ทั้งยังออกปากว่าผู้ซื้อบัตรจะได้จับรายชื่อเพื่อลุ้นเข้าร่วมรับประทานอาหารกับทั้งสองทีม รวมถึง แจ็คสัน หวัง ศิลปินชื่อดัง ที่จะมาเล่นคอนเสิร์ตเปิดการแข่งขันด้วยนั้น

ล่าสุดทาง TEAM WANG บริษัทของนักร้องหนุ่ม แจ็คสัน หวัง ก็ได้ออกแถลงการณ์ถึงประเด็นนี้แล้วเช่นกันว่าไม่ได้ยินยอมให้มีการขายบัตรในลักษณะดังกล่าว พร้อมยืนยันว่าไม่มีบัตรรับประทานอาหารแบบส่วนตัวแน่นอน

“TEAM WANG records is aware of the sale of unauthorized online rehearsal and private dinner reception tickets.

We have not approved such a sale and there are no such tickets for sale.

Thank you for your continued support and we can’t wait to see you guys in Bangkok.

TEAM WANG records”