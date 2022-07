เกิร์ลกรุ๊ปชื่อดัง aespa ขึ้นเวทียูเอ็น กล่าวสุนทรพจน์ พร้อมโชว์เพลงฮิต Next Level

นับเป็นอีกก้าวของวงเกิร์ลกรุ๊ป สุดมาแรงแห่งปีอย่าง aespa เจ้าของเพลงฮิต Next Level ที่ล่าสุด ได้ขึ้นไปกล่าวสุนทรพจน์ บนเวทียูเอ็น ‘2022 High-Level Political Forum for sustainable development’

โดย จีเซล แร็พเปอร์สาว เป็นตัวแทนของวง ได้กล่าวถึงความสำคัญของโลกแห่งความเป็นจริงที่ยั่งยืน ซึ่งถูกสะท้อนอยู่ในโลกเสมือนจริง และส่งเสริมให้เกิดความสนใจและการปฏิบัติในอนาคต

“เรารู้สึกเป็นเกียรติมาก ที่ได้มาอยู่ที่นี้วันนี้ เอสป้า ขับเคลื่อนวงอย่างมีเอกลักษณ์ ระหว่างความเป็นจริงและความเสมือนจริง เราอยู่ที่นี่ในโลกแห่งความเป็นจริง และยังมีสมาชิกอวตาร์อีก 4 คน อยู่ในโลกเสมือนจริง เราจึงมักถูกเรียกว่าเป็น เมตาเวิร์ส เกิร์ลกรุ๊ป” จีเซลเผย

จีเซลกล่าวต่อว่า เมื่อเมตาเวิร์สได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เราต้องตั้งคำถามว่า เรากำลังทำงานหนัก เพื่อสร้างโลกแห่งความเป็นจริงที่ดีที่สุด เท่าที่เป็นไปได้หรือไม่ โลกเมตาเวิร์สนั้น สะท้อนความเป็นจริง แต่หากความเป็นจริงของเราไม่ยั่งยืน ก็เป็นไปได้ยากที่จะสร้างความยั่งยืนในโลกเสมือน

“หากปราศจากระบบนิเวศที่ยั่งยืน หรือโอกาสที่เท่าเทียมกันในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ก็จะไม่มีโลกแห่งความเป็นจริงที่สะท้อนออกมา การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเป็นเรื่องเร่งด่วน และเชื่อว่าคนรุ่นต่อไปต้องสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อปกป้องโลกของเรา” จีเซลทิ้งท้าย

ก่อนที่ คารินา ลีดเดอร์ของวง จะได้กล่าวขอบคุณที่เชิญพวกเธอมาในวันนี้ และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ถกเถียงในประเด็นที่สำคัญสำหรับเจเนอเรชั่นต่อไป

ทั้งนี้ 4 สมาชิกของวงยังได้ร่วมแสดงเพลงดังอย่าง Next Level ที่ได้ทำโชว์พิเศษ มาเพื่อเปิดในที่ประชุมอีกด้วย

aespa ถือเป็นศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปสุดมาแรงของ SMTOWN ค่ายยักษ์ใหญ่ของเกาหลี ซึ่งมีเพลงดังอย่าง Black Mamba เพลงเดบิวต์ของพวกเธอ รวมถึง Next Level ที่คว้ารางวัลเพลงฮิตยอดเยี่ยมในปลายปีที่ผ่านมาจากหลายสถาบัน และครองชาร์ตเพลงดังยาวนานหลายสัปดาห์ นอกจากนี้ พวกเธอยังได้รางวัลศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปหน้าใหม่ บนเวทีประกาศรางวัลจำนวนมาก

ประกอบด้วยสมาชิก 4 คน ได้แก่ คาริน่า, จีเซล, หนิงหนิง และวินเทอร์ พร้อมกับเปิดตัว 4 สมาชิกอวตาร์ ของพวกเธอที่เดบิวต์ไปพร้อมกันอีกด้วย ซึ่งทั้ง 4 คน เพิ่งจะจัดแฟนมีตติ้งที่สหรัฐอเมริกาประสบความสำเร็จมีแฟนคลับมารับชมเป็นจำนวนมาก

