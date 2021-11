‘เด็กเซราะกราว’ ปล่อยเอ็มวีใหม่ โคฟ Savage ของสาวๆ aespa เป๊ะแม้กระทั่งเอไอ

เป็นเด็กๆมากความสามารถ ที่ออกมาโคฟเวอร์ศิลปินเกาหลีชื่อดังอย่าง Blackpink ได้อย่างน่าสนใจ จนทำให้ชื่อของ “เด็กเซราะกราว” โด่งดัง กระทั่งมีสื่อต่างประเทศยังเคยได้เอ่ยถึง

ที่นอกจากจะเต้นเป๊ะแล้ว ยังได้นำเอาสิ่งใกล้ตัว มาทำให้ดูน่าสนใจ ตามแบบมิวสิควิดีโอแบบเป๊ะๆ อย่างเทียบช็อตได้ ซึ่งคลิปวิดีโอเพลง How You Like That ของพวกเธอนั้น มีคนเข้าไปชมมากกว่า 4.4 ล้านครั้งใน 9 เดือน หรือ Kill this Love ก็มีคนเข้าไปชมถึง 58 ล้านคนแล้ว

ล่าสุด เด็กเซราะกราว ก็ออกมาปล่อยมิวสิควิดีโอเพลงใหม่ ให้คนหายคิดถึง ด้วยเพลงฮิตในขณะนี้ของวงไอดอลเกาหลี aespa อย่าง Savage ที่ขึ้นอันดับ 1 ในหลายชาร์ตเพลง รวมทั้งคว้าถ้วยรางวัลจากรายการเพลงเกาหลีมาถึง 7 ถ้วยด้วยกัน

เพลงใหม่นี้ก็เรียกว่า เป๊ะสุดๆ มีเหล่าแขกรับเชิญมารับบท นาร์วิส เอไอที่เป็นอีกหนึ่งตัวหลักในเอ็มวี ไปจนถึง Black Mamba ของเอสป้า ก็เรียกว่าทำออกมาได้อย่างน่าสนใจ

โดยมีคนเข้าไปกดชมในเฟซบุ๊กแล้ว มากกว่าแสนครั้งด้วยกัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง