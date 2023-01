นัมเบอร์วัน! เมื่อ BLACKPINK ประกบศิลปินดัง Pharrell ต้องถึงมือ ปธน.มาครง ถ่ายภาพให้

ฮือฮาไม่น้อย จนกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกออนไลน์ในหลายประเทศ เมื่อ ลิซ่า ลลิษา มโนบาล ได้ถ่ายภาพคู่กับ เนย์มาร์ ดาวเตะชื่อดัง ซึ่งทั้งคู่ ได้เดินทางไปร่วมงานการกุศล เพื่อ Le Gala des Piéces Jaunes ซึ่งจัดโดย สตรีหมายเลขหนึ่งของฝรั่งเศส อย่าง “บริจิตต์ มาครง”

และที่เป็นกระแสไปมากกว่านั้น ก็คงเป็นภาพถ่ายของ สาวๆ BLACKPINK ที่ประกบกับ ฟาร์เรลล์ วิลเลียมส์ โดยมี เอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เป็นคนถ่ายภาพดังกล่าวให้กับทั้ง 5 คน

งานการกุศลเพื่อ Le Gala des Piéces Jaunes ซึ่งจัดโดย สตรีหมายเลขหนึ่งของฝรั่งเศส อย่าง “บริจิตต์ มาครง” ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กๆในโรงพยาบาล ซึ่งจัดขึ้นที่ Zénith de Paris ซึ่งมีเหล่าศิลปินดังๆทั้งฝรั่งเศส และต่างประเทศ อาทิ Mika, Vianney, Gautier Capuçon , Blackpink , Pharrell Wiliams , Pascal Obispo, Vianney ซึ่งงานดังกล่าว จะมีการออกอากาศทางช่อง France 2 วันที่ 28 มกราคมนี้

โดยสาวๆ BLACKPINK ได้โชว์เพลง Pink Venom ในงานนี้ด้วย

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ เอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ได้พบกับฟาร์เรลล์ วิลเลียมส์ ศิลปินไอคอนชื่อดังแห่งยุค ที่ เอลิเซ่ พาเลซ ร่วมพูดคุยกันในประเด็นความปลอดภัยในอินเตอร์เน็ต และ สิทธิมนุษยชน โดย ประธานาธิบดีมาครง ยังได้โพสต์ภาพลงในโซเชียลมีเดียของเขาด้วย

A safe place for all, secure and open, peaceful and democratic, which respects human rights. That's what the Internet must be and remain, especially for our children. It's one of our battles. Artists, join us, and speak out! Thank you @Pharrell for your commitment. pic.twitter.com/84XAstay2m

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 24, 2023