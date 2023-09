เตรียมแต่ง! ‘เซฟฟานี่ อาวะนิค’ โชว์แหวนวงสวยกับแฟนหนุ่มรูปหล่อ

ห่างหายจากวงการไปนานหลายปี ล่าสุด เซฟฟานี่ อาวะนิค ก็มาพร้อมข่าวดี ว่าเตรียมจะเข้าสู่พิธีวิวาห์แล้ว โดยเธอได้ลงภาพคู่แฟนหนุ่มและแหวนเพชรวงงาม พร้อมข้อความ ‘A new chapter with you 😘 I guess I can call you my fiancé now @romolo_bravoco

23.08.23 ❤️💍’

โดยมีเพื่อนพ้องและแฟนๆ ร่วมแสดงความยินดี