เปิดโพสต์แรก โยเกิร์ต หลังหย่าพีเค คนดังแห่เมนต์ซัพพอร์ต

เวลานี้เรื่องราวของนางแบบสาว โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์ บุญประชม และ ดีเจพีเค ปิยะวัฒน์ เข็มเพชร พิธีกรดัง ยังอยู่ในความสนใจของคนจำนวนมาก แม้ว่าทั้งคู่จะยุติความสัมพันธ์ 12 ปี

ล่าสุด สาวโยเกิร์ต ณัฐฐชาช์ โพสต์ภาพตัวเองในอินสตาแกรม พร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่า “Find healing in your strength, surround yourself with true friends. Each scar makes you stronger. I am deeply thankful for all the support—it truly means a lot to me. #FreedomInForgiveness”

ซึ่งแปลว่า “ค้นหาการเยียวยาในความแข็งแกร่งของคุณ ล้อมรอบตัวคุณด้วยเพื่อนแท้ แต่ละรอยแผลเป็นทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้น ฉันขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับทุกการซัพพอร์ต มันมีความหมายมากสำหรับฉัน” ท่ามกลางคนกดไลค์ 2 แสนกว่า คอมเมนต์เกือบ 5 พัน รวมทั้งมีดาราดังมากมายให้กำลังใจด้วย อาทิ อุ้ม ลักขณา, นิวเคลียร์ หรรษา, มิ้น ชาลิดา, เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ

รวมถึง รูปภาพข้อความในเฟซบุ๊ก ที่โพสต์เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีเนื้อหาว่า “ทุกครั้งที่ฉันเจอปัญหา ฉันอยากจะขอบคุณเพื่อนของฉัน ที่แนะนำชี้แนะให้ฉันแก้ปัญหาด้วยสติปัญญา ไม่ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้ง พิจารณาทุกอย่างเป็นภาพใหญ่ด้วยเหตุและผล แนะนำให้ฉันคิดและทำไปในทางดีและถูกต้อง ไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนฉันให้ทำในสิ่งที่ผิด

ฉันอยากจะขอบคุณเพื่อนของฉันจริงๆ ฉันขอเรียกเพื่อนฉันเหล่านี้ว่าเพื่อนแท้ คนที่ฉันสามารถให้ใจเรียกเพื่อนได้เต็มปาก มีไม่เยอะ ฉันไม่ค่อยมีโอกาสบอกรักและขอบคุณพวกเค้า ฉันอยากจะขอบคุณพวกเค้าไว้ตรงนี้ ฉันดีใจที่รู้ว่าเพื่อนใกล้ตัวของฉันได้นำพาฉันไปในทางที่ดี ฉันขอบคุณและรักเพื่อนของฉันมาก รักจากก้นบึ้งของหัวใจ”

