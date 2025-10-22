ป๋าเต็ด เผยข้อคิดข่าวกีฬาไทยวันนี้ ทิ่มแรงสมาคมฟุตบอล-รัฐบาล
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม นายยุทธนา บุญอ้อม ผู้บริหารบริษัทจัดอีเวนต์และเทศกาลดนตรี โพสต์เฟซบุ๊ก หลัง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี สั่งยกเลิกคำสั่ง โป๊กเกอร์-ไพ่เผเป็นกีฬา ดึงกลับเป็นพนัน รวมถึงกระแสร้อน สมาคมฟุตบอล ที่สั่งปลด มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือมากฝีมือชาวญี่ปุ่นออกจากตำแหน่งหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทย แบบฟ้าผ่า
โดยระบุข้อความว่า “ข่าวกีฬาไทยวันนี้
1.สมาคมฟุตบอลแยกไม่ออกระหว่างโค้ชที่ดีกับโค้ชที่ชอบ
2.รัฐบาลแยกไม่ออกระหว่างไพ่ที่เป็นการพนัน กับไพ่ที่เป็นกีฬา
#ไอ้-ัส”
- ส.บอลไทย รับได้โดนแฟนบอลด่ายับหลังปลด ‘อิชิอิ’ แบบไม่มีเหตุผล – เผย ‘แอนโธนี่ ฮัดสัน’ เต็งกุนซือใหม่
- ล้างคำสั่งภูมิธรรม!! อนุทินลงนาม ยกเลิกโป๊กเกอร์-ไพ่เผ เป็นกีฬา กลับเป็นการพนัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เซ็นคำสั่งที่ 3179/2568 เรื่อง วางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้เล่นการพนัน มีผลวันนี้ โดยมีสาระสำคัญให้งดการอนุญาตการเล่นพนันไพ่โป๊กเกอร์ หรือไพ่เผ โดยเด็ดขาด
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 นายอนุทินได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา โดยมีนโยบายด้านสังคมให้ปราบปรามการพนันผิดกฎหมายทุกรูปแบบอย่างจริงจัง และไม่สนับสนุนให้มีการประกอบธุรกิจการพนันทุกชนิดให้เป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมาย รวมถึงไม่สนับสนุนเอ็นเทอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีธุรกิจการพนัน และการพนันที่แฝงมาในรูปของกีฬา เช่น โป๊กเกอร์
.
เพื่อให้การดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยสอดคล้องกับนโยบายสำคัญดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ยกเลิกคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 2253/2568 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 และให้งดการอนุญาตโดยเด็ดขาด คำสั่งนี้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 21 ต.ค.ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ยังได้ออกข่าวสั่งปลด มาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือมากฝีมือชาวญี่ปุ่นออกจากตำแหน่งหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทย แบบฟ้าผ่า
ด้าน สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ชี้แจงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวว่า ปัญหาแนวทางการทำทีมในช่วงที่ผ่านมา ที่ไม่สอดคล้องกับการประเมินของฝ่ายเทคนิค รวมถึงผลงานภาพรวม ตั้งแต่เข้ามาคุมทัพทีมเมื่อเดือนธันวาคม 2023 ด้วยสถิติชนะ 16 จาก 30 นัด หรือคิดเป็น 53%
ซึ่ง “อ.หรั่ง” ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นคณะบริหารฝ่ายเทคนิค ก็ได้ออกมากล่าวถึงการปลด อิชิอิ จากตำแหน่งหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยว่า ในการประชุมก็ได้ชี้แจงเหตุผลกัน ตนและปิยะพงษ์ ผิวอ่อน เข้าใจ อิชิอิ ดี ในฐานะที่เป็นโค้ชมาก่อน จึงเข้าใจวิถีของโค้ช ซึ่ง อิชิอิ ก็คาดหวังว่าจะได้คุมต่อใน 2 นัดสุดท้าย ยอมรับว่าการที่เกมต่อไปกำลังมาถึง ทำให้ยิ่งกดดันในการตัดสินใจ เรื่องนี้ฝ่ายเทคนิคสมาคมคิดหนักจริงๆ กังวลถึงการจัดตัวถ้าเลือกแบบเดิม แล้วเกิดผลงานไม่ดี และถ้าจะปลดแล้วโค้ชใหม่ทำไม่ได้ ก็ต้องมีกระแสมาสู่สมาคมเช่นกัน