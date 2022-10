ตร.รวบชาย 9 คน โยงสะพานอินเดียถล่ม ดับ 134 ราย เผยเพิ่งเปิดใช้หลังซ่อม 7 เดือน

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุสะพานแขวนถล่มที่เมืองโมรพี รัฐคุชราต ประเทศอินเดีย ล่าสุด เพิ่มขึ้นเป็น 134 ราย ซึ่งส่วนมากเป็นเด็ก ขณะที่ตำรวจอินเดียเข้าจับกุมตัวชาย 9 คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสอบสวนคดีอาชญากรรมของเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เป็นหนึ่งในอุบัติเหตุที่รุนแรงที่สุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐคุชราต เปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า ได้จับกุมตัวชาย 9 คน หลังจากมีการแจ้งความดำเนินคดีผู้ที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการบูรณะซ่อมแซม การบำรุงรักษา และการจัดการของสะพานแขวนที่เกิดเหตุเศร้าสลดนี้ อย่างไรก็ดี ไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ที่ถูกแจ้งความดังกล่าว

ขณะที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้ข้อมูลกับรอยเตอร์ว่า บริษัทโอเรวา ซึ่งยังเป็นผู้ผลิตนาฬิกาและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เจ้าดังของอินเดีย และเป็นผู้ดำเนินงานดูแลการจัดการสะพานดังกล่าว ไม่ได้แจ้งต่อทางการอินเดียว่าได้ทำการเปิดสะพานให้ประชาชนกลับมาใช้บริการได้อีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังการปิดเพื่อซ่อมแซมเป็นเวลาถึง 7 เดือน และยังเสริมอีกว่าการซ่อมแซมดังกล่าวไม่มีใบรับรองความปลอดภัยอีกด้วย

ทั้งนี้ มีภาพวิดีโอฟุตเทจหนึ่งที่เผยภาพขณะที่วัยรุ่นชายกลุ่มหนึ่งโยกสะพานแขวนดังกล่าว จากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่ง ก่อนที่สายเคเบิลที่ยึดสะพานแขวนนั้นจะขาด ทำให้สะพานแห่งนั้นร่วงลงสู่แม่น้ำ

#Watch the CCTV footage of the bridge collapse in Gujarat's Morbi. Over 200 people have been rescued from the site of the incident, MoS Harsh Sanghvi said Monday. #MorbiBridgeCollapse

Follow live updates: https://t.co/yxhdG5Hw3P pic.twitter.com/d1cKoTSDQw

— The Indian Express (@IndianExpress) October 31, 2022