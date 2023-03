“เอ็ด ชีแรน” เปิดใจ เคยคิดไม่อยากมีชีวิตอยู่ มุ่งเลิกยา-เลิกเหล้า หลังสูญเสียเพื่อนรัก จากการเสพโคเคน

เอ็ด ชีแรน นักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังชาวอังกฤษ ที่มีผลงานเพลงฮิตมากมาย เปิดใจกับนิตยสาร Rolling Stone ถึงเรื่องราวความทุกข์ใจในชีวิต ถึงขั้นที่เจ้าตัวปริปากว่า “ไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไป” หลังการสูญเสียเพื่อนรักอย่าง จามัล เอ็ดเวิร์ดส์ ผู้ก่อตั้ง SBTV บริษัทสื่อดนตรีไปในปี 2022 ที่ผ่านมา

นักร้องดังในวัย 32 ปี ที่ยังเป็นคุณพ่อลูกสาว 2 คน กล่าวว่า เขาจัดการกับภาวะซึมเศร้ามาตลอดชีวิตของเขา และรู้สึกว่าความรู้สึกนั้นกลับมาอีกในปีที่แล้ว เขากังวลว่าความคิดข้างต้นนั้นเป็นการเห็นแก่ตัว เพราะเขาเป็นพ่อแม่ของเด็กผู้หญิง 2 คน “โดยเฉพาะในฐานะพ่อ เขารู้สึกละอายใจเกี่ยวกับเรื่องนี้”

ชีแรนได้ให้เครดิต เชอร์รี ซีบอร์น ภรรยาของเขา ที่กระตุ้นให้เขาขอความช่วยเหลือ โดยเขากล่าวว่า จริงๆ แล้วไม่มีใครอยากพูดเรื่องความรู้สึกของตนเอง ผู้คนคิดว่าการจ้างนักบำบัดเป็นเรื่องแปลกในอังกฤษ แต่เขาคิดว่ามันช่วยได้มากในการที่จะพูดกับใครสักคนและเพียงได้ระบายออก และไม่รู้สึกผิดกับการระบายความรู้สึกนั้น

การเสียชีวิตของเอ็ดเวิร์ดส์อย่างกะทันหันจากอาการหัวใจวายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วหลังการเสพโคเคนและดื่มเหล้า จากการสรุปสาเหตุการเสียชีวิตโดยเจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพนั้น ชีแรนกล่าวว่า โศกนาฎกรรมนั้นทำให้เขาแน่ใจว่าจะเลิกเสพยาที่เริ่มใช้มาเรื่อยๆ ตั้งแต่อายุ 20 ปีเศษ จากที่ใช้สัปดาห์ละครั้ง เป็นวันละครั้ง จนเป็นวันละสองครั้ง

“ผมจะไม่แตะต้องอะไรอีกเลย เพราะนั่นคือสาเหตุที่จามัลเสียชีวิต” ชีแรนบอก

ไม่นานหลังการตายของจามัล ซีบอร์น ภรรยาของเขาก็ตรวจพบว่ามีเนื้องอก ที่ไม่สามารถผ่าตัดเอาออกได้จนกว่าเธอจะคลอด “จูปิเตอร์” ลูกสาวคนที่ 2 แล้ว ซึ่งชีแรนบอกว่าเขารู้สึกเหมือนไร้พลังและไม่มีอะไรที่เขาสามารถทำได้เลย

อย่างไรก็ดีในที่สุด ซีบอร์นได้อุ้มท้องลูกสาวครบกำหนดและเข้ารับการผ่าตัดเป็นผลสำเร็จในเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว ซึ่งเป็นเช้าเดียวกับที่ชีแรนปรากฎบนพาดหัวข่าวที่สนามกีฬาเวมบลีย์ ในภาพตัวอย่างจากภาพยนตร์สารคดี The Sum Of It All ของชีแรน ทางดิสนีย์พลัส ฉากหนึ่งเผยให้เห็นนักร้องคนดังผู้นี้ถึงกับหลั่งน้ำตาบนเวที ในขณะที่เขาต้องต่อสู้กับความรู้สึกของการสูญเสียเพื่อนอย่างเอ็ดเวิร์ด และความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของซีบอร์น ผู้เป็นภรรยา ขณะที่เขายังเผชิญการต่อสู้ในคดีลิขสิทธิ์เพลงอีกด้วย

ก่อนหน้านี้ ชีแรน ยังเปิดเผยว่าผลงานเพลงอัลบั้มใหม่ของเขา “Subtract” ถูกเขียนขึ้นใหม่ทั้งหมดโดยมี “ฉากหลังของความเศร้าโศกและความหวัง” ที่เขาประสบเมื่อปีที่แล้ว จากที่เดิมทีตั้งใจให้เป็นคอลเลคชันเพลงอะคูสติกที่บันทึกเสียงไว้ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา แต่เขาได้ยกเลิกโปรเจ็กต์นั้นไปและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งด้วยการแต่งเพลงที่เข้ากับความรู้สึกของเขา