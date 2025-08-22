เพิกถอนบรรดาศักดิ์ ‘ออกนา’ วัน มรณา แม่ค้าเขมรคนดัง หลังถูกจับ
จากกรณีสื่อกัมพูชารายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ จ.กันดาล ได้จับกุม เชง เสร็ยร็วต หรือ วัน มรณา เจ้าของร้านโลชั่นชื่อดัง Love Riya คาบ้านพักเมื่อวันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยสื่อระบุว่า เนื่องด้วยใช้ถ้อยคำที่ยั่วยุบนโซเชียลมีเดีย นั้น
ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม เฟรชนิวส์ สื่อของกัมพูชา รายงานว่า พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย์กัมพูชา มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ เพิกถอนบรรดาศักดิ์ “ออกนา” ของ “ออกนา เชง เสร็ยร็วต” (หรือที่เรียกว่า “เลิฟ ริยา”) ตามที่ นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ทูลเกล้าฯ
สำหรับ ออกนา เชง เสร็ยร็วต หรือที่รู้จักกันในชื่อ เลิฟ ริยา (Love Riya) เป็นผู้ประกอบการหญิงที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมการขายผลิตภัณฑ์ความงามออนไลน์ เธอได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ “ออกนา” เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 และมีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ประเทศกัมพูชาจากไลฟ์สไตล์หรู และเธอมักจะบอกกับผู้ติดตามว่า ในอดีตชาติเคยเป็นพระชายาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทั้งยังมีประวัติถูกจับกุมมาแล้ว 2 ครั้ง ก่อนจะได้รับการปล่อยตัว ขณะที่คนไทยรู้จักเธอจากไวรัลสวมชุดทหาร บูทส้นสูง ผมรวบตึง เดินแจกของตามพื้นที่ต่างๆ
