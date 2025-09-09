ต่างประเทศ

กาฐมาณฑุ เดือด ผู้ประท้วงบุกเผา ‘รัฐสภาเนปาล’ – บ้านผู้นำระดับสูง ดับ 22 เจ็บพุ่งครึ่งพัน

กาฐมาณฑุ
ผู้ประท้วงรวมตัวกัน ขณะที่ควันลอยขึ้นจากอาคารรัฐสภาหลังจากเกิดเพลิงไหม้ ระหว่างการประท้วงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุมาจากการห้ามใช้โซเชียลมีเดีย แต่ต่อมาได้มีการยกเลิกมาตรการเคอร์ฟิว ในกรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาลเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2568 (ภาพรอยเตอร์)

กาฐมาณฑุ  – เมื่อวันที่ 9 กันยายน สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า นายเค.พี. ชาร์มา โอลี นายกรัฐมนตรีเนปาล ประกาศลาออกจากตำแหน่ง หลังกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านการคอร์รัปชั่น ซึ่งเรียกตัวเองว่า “Gen-Z”ยังคงท้าทายรัฐบาลไม่หยุด จากการบังคับใช้เคอร์ฟิวไม่มีกำหนดและการปะทะกับตำรวจตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 22 ราย

กระทั่งสถานการณ์ทวีความรุนแรงกระทั่งนำไปสู่การเผาบ้านของผู้นำระดับสูงและโจมตีอาคารรัฐสภา ขณะที่สนามบินหลักในกรุงกาฐมาณฑุ เมืองหลวงของประเทศได้รับผลกระทบประกาศ “ปิดให้บริการ” เที่ยวบินส่วนใหญ่จึงอยู่ระหว่างการเปลี่ยนเส้นทางบิน

“มีกลุ่มควันจำนวนมาก ในบริเวณใกล้กับสนามบิน” โฆษกท่าอากาศยาน Tribhuvan กล่าว

ขณะที่วิดีโอซึ่งมีการเผยแพร่ในโลกออนไลน์ ได้รับการยืนยันว่า เป็นภาพอาคารรัฐสภาที่ถูกวางเพลิงในวันนี้ (9 ก.ย.) และบ้านที่ถูกวางเพลิงคือบ้านของ นายบาฮาดูร์ ดิวบ้า หัวหน้าพรรคเนปาลีคองเกรส พรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนปาล, นายราม จันดรา พูเดล ประธานาธิบดีเนปาล ,นายราเมศ เลคัก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายปุษปกมล ทาหาล อดีตนายรัฐมนตรีเนปาล ซึ่งกองทัพได้อพยพทั้งหมดออกจากบ้านพักโดยใช้เฮลิคอปเตอร์

ทั้งนี้ นายราเมศ เลคัก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ของเนปาล ได้ลาออกจากตำแหน่งด้วยเช่นกัน หลังมีการประชุมครม.นัดพิเศษ

ภาพมุมสูงเหตุเผารัฐสภา

รายงานแจ้งอีกว่า กลุ่มผู้ประท้วงได้บุกโจมตีบ้านพักของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ได้รับบาดเจ็บ ส่วน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ถูกกลุ่มผู้ประท้วงทำร้ายที่บริเวณถนนด้วย

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเนปาล The Himalayan Times รายงานว่า มีผู้บาดเจ็บมากกว่า 500 รายจากเหตุความไม่สงบในกรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล

ที่มา : nbcnews  thehimalayantimes  apa 

อาคารสำนักงาน Singha Durbar ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานนายกรัฐมนตรีและกระทรวงอื่นๆ (Nepal, September 9, 2025. REUTERS/Navesh Chitrakar)
ควันพวยพุ่งขึ้นจากอาคารรัฐสภาหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ระหว่างการประท้วงต่อต้านการทุจริตที่เกิดขึ้นในวันจันทร์ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการห้ามใช้โซเชียลมีเดีย ซึ่งต่อมาได้มีการยกเลิกไปแล้ว ระหว่างเคอร์ฟิวในกรุงกาฐมาณฑุประเทศเนปาลเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 (REUTERS/Adnan Abidi)
ผู้ประท้วงขว้างแผ่นไม้ใส่เปลวไฟ นอก สำนักงานพรรคคองเกรส เนปาลระหว่างการประท้วงเหตุสังหารหมู่ 19 รายเมื่อวันจันทร์ หลังจากการประท้วงต่อต้านการทุจริตที่เกิดขึ้นจากการแบนโซเชียลมีเดียซึ่งต่อมาได้ถูกยกเลิก ระหว่างเคอร์ฟิวในกรุงกาฐมาณฑุประเทศเนปาลเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 ภาพโดย REUTERS