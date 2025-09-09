กาฐมาณฑุ เดือด ผู้ประท้วงบุกเผา ‘รัฐสภาเนปาล’ – บ้านผู้นำระดับสูง ดับ 22 เจ็บพุ่งครึ่งพัน
กาฐมาณฑุ – เมื่อวันที่ 9 กันยายน สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า นายเค.พี. ชาร์มา โอลี นายกรัฐมนตรีเนปาล ประกาศลาออกจากตำแหน่ง หลังกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านการคอร์รัปชั่น ซึ่งเรียกตัวเองว่า “Gen-Z”ยังคงท้าทายรัฐบาลไม่หยุด จากการบังคับใช้เคอร์ฟิวไม่มีกำหนดและการปะทะกับตำรวจตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 22 ราย
กระทั่งสถานการณ์ทวีความรุนแรงกระทั่งนำไปสู่การเผาบ้านของผู้นำระดับสูงและโจมตีอาคารรัฐสภา ขณะที่สนามบินหลักในกรุงกาฐมาณฑุ เมืองหลวงของประเทศได้รับผลกระทบประกาศ “ปิดให้บริการ” เที่ยวบินส่วนใหญ่จึงอยู่ระหว่างการเปลี่ยนเส้นทางบิน
“มีกลุ่มควันจำนวนมาก ในบริเวณใกล้กับสนามบิน” โฆษกท่าอากาศยาน Tribhuvan กล่าว
ขณะที่วิดีโอซึ่งมีการเผยแพร่ในโลกออนไลน์ ได้รับการยืนยันว่า เป็นภาพอาคารรัฐสภาที่ถูกวางเพลิงในวันนี้ (9 ก.ย.) และบ้านที่ถูกวางเพลิงคือบ้านของ นายบาฮาดูร์ ดิวบ้า หัวหน้าพรรคเนปาลีคองเกรส พรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนปาล, นายราม จันดรา พูเดล ประธานาธิบดีเนปาล ,นายราเมศ เลคัก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายปุษปกมล ทาหาล อดีตนายรัฐมนตรีเนปาล ซึ่งกองทัพได้อพยพทั้งหมดออกจากบ้านพักโดยใช้เฮลิคอปเตอร์
ทั้งนี้ นายราเมศ เลคัก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ของเนปาล ได้ลาออกจากตำแหน่งด้วยเช่นกัน หลังมีการประชุมครม.นัดพิเศษ
รายงานแจ้งอีกว่า กลุ่มผู้ประท้วงได้บุกโจมตีบ้านพักของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ได้รับบาดเจ็บ ส่วน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ถูกกลุ่มผู้ประท้วงทำร้ายที่บริเวณถนนด้วย
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเนปาล The Himalayan Times รายงานว่า มีผู้บาดเจ็บมากกว่า 500 รายจากเหตุความไม่สงบในกรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล
