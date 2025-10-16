อีแจมยอง ยินดี คุยอนุทิน ย้ำเป็นมิตร ร่วมรบสงครามเกาหลี ชี้คุ้นเคย มีเมมเบอร์ K-pop ชาวไทยหลายวง

อีแจมยอง ยินดี คุยอนุทิน ย้ำสัมพันธ์มิตร ร่วมรบสงครามเกาหลี ชี้คุ้นเคย มีเมมเบอร์ K-pop ชาวไทยหลายวง
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เปิดเผยทางเฟซบุ๊ก Embassy of the Republic of Korea in Thailand 주태국 대한민국 대사관 กรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย หารือทางโทรศัพท์กับนายอีแจมยอง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
โดย ปธน.อีแจมยอง เผยว่า ผมมีความยินดีเป็นอย่างสูงที่ได้ต่อสายพูดคุยกับท่านอนุทิน นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก
ประเทศไทยเป็นมิตรประเทศของเราที่ได้ตัดสินใจส่งกองกำลังมาร่วมรบในสงครามเกาหลีเป็นประเทศแรกๆ และในวันนี้ประเทศไทยยังเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ของเราที่มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือทางด้านอาเซียน APEC หรือในเวทีพหุภาคีอื่นๆ
นอกจากนั้น ประเทศไทยเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่ประชาชนชาวเกาหลีไปเยือนมากที่สุด และเรามีความคุ้นเคยกันและกันเนื่องจากมีสมาชิกนักร้องวง K-pop ที่เป็นคนไทยร่วมอยู่ด้วยหลายวง
ผมและท่านนายกฯอนุทินได้แลกเปลี่ยนความเห็นต่างๆ และมองว่าเรายังมีศักยภาพในการจะพัฒนาความร่วมมืออีกมาก โดยเฉพาะเรื่องความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจแบบรอบด้าน เราทั้งสองจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหาข้อตกลงให้ได้ในเร็ววัน
ท่านนายกฯอนุทินยังได้แสดงความสนับสนุนต่อความพยายามของสาธารณรัฐเกาหลีที่พยายามผ่อนคลายความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีเพื่อเริ่มการเจรจาใหม่ระหว่างเหนือกับใต้ แรงสนับสนุนแบบนี้จากมิตรประเทศเป็นกำลังใจสำคัญกับเรามาก
หวังว่าจะได้พบกับท่านนายกฯอนุทินในที่ประชุมผู้นำอาเซียนและประชุมสุดยอดผู้นำ APEC ที่จะมีขึ้นในเดือนนี้