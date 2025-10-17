ศาลตัดสินให้หย่า หญิงจีนถูกสามีผลักตกผาแต้ม หลังต่อสู้นาน 6 ปี สั่งชดเชย 2.3 ล้าน 

ศาลตัดสินแล้ว ให้หย่าขาด หญิงจีนถูกสามีผลักตกผาแต้ม หลังต่อสู้นาน 6 ปี สั่งชดเชย 2.3 ล้านบาท
กรณีเกิดเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดกับ หวัง หนาน นักท่องเที่ยวชาวจีน ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส จากการถูก นายหยู สามี ผลักตกจากหน้าผาแต้ม 34 เมตร ที่อุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งในเมืองไทย ขณะนั้นเธอยังตั้งครรภ์ได้ 3 เดือนแล้ว เมื่อเดือนมิถุนายน 2019 ที่ผ่านมา หลังจากรอดชีวิตมาได้ หวังหนาน ได้ยื่นคำร้องต่อศาลประชาชนเขตฉินหวย เมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู เพื่อขอหย่าขาดจากสามีเมื่อปี 2023
ล่าสุด เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานว่า ศาลประเทศจีนมีคำพิพากษาอนุมัติการหย่าระหว่าง “หวัง หนาน” กับสามี “หยู เสี่ยวตง” ซึ่งเคยผลักภรรยาตกหน้าผาในไทยเมื่อปี 2019 หยู เสี่ยวตง รับสารภาพวางแผนสังหารภรรยา เพื่อต้องการฮุบทรัพย์สินของเธอไปใช้หนี้จากการพนัน
ซึ่งขณะเกิดเหตุ หวัง หนาน กำลังตั้งครรภ์ได้ 3 เดือน ทำให้เธอสูญเสียลูกในครรภ์หลังรอดชีวิตจากการตกหน้าผา หลังการพิจารณาคดีถึง 3 ครั้ง ศาลไทยได้ตัดสินจำคุกเขาเป็นเวลา 33 ปี 4 เดือน
ต่อมาในเดือนกันยายนปี 2023 หวัง หนาน ได้ยื่นคำร้องต่อศาลประชาชน เพื่อขอหย่าขาดจากสามี โดยเธอเปิดเผยว่า ต้องเผชิญความยากลำบากอย่างมากในการดำเนินคดี เนื่องจากหยูถูกคุมขังอยู่ในประเทศไทย
ศาลได้เปิดการพิจารณาในช่วงปลายเดือนกันยายน โดยให้ นายหยู เข้าร่วมผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ ก่อนจะมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา ให้อนุมัติการหย่าตามคำร้องของ หวัง หนาน พร้อมสั่งให้หยูจ่ายค่าชดเชยจำนวน 500,000 หยวนหรือราว 2.3 ล้านบาท
ภายหลัง หวัง หนาน โพสต์ข้อความแสดงความดีใจบนโซเชียลมีเดียที่มีผู้ติดตามกว่า 5.45 ล้านคน ระบุว่า “วันนี้เป็นวันที่สมบูรณ์แบบที่สุด! ศาลได้สนับสนุนคำร้องของฉัน เมื่อคืนฉันตื่นเต้นจนแทบนอนไม่หลับ ภาพความยากลำบากตลอดหลายปีที่ผ่านมายังชัดเจนอยู่ในใจฉัน”
เธอยังได้เผยอีกว่า มีแผนจะฟ้องหยูเพิ่มเติมในข้อหายักยอกเงินในระหว่างสมรส
ข่าวดังกล่าวกลายเป็นกระแสโด่งดังในโลกออนไลน์ของจีน มียอดเข้าชมเกือบ 60 ล้านครั้ง และเต็มไปด้วยข้อความแสดงความยินดี โดยชาวเน็ตแสดงความเห็น อย่าง “ข่าวดีมาก! ขอแสดงความยินดีด้วย เธอรอวันนี้มานานแล้ว” “ไม่ง่ายเลยกว่าจะมาถึงจุดนี้ ผู้หญิงทุกคนต่างรู้สึกดีใจกับเธอ”
แต่ถึงกระนั้น เมื่อปีที่แล้ว หยูถึงขั้นเรียกร้องเงินชดเชยการหย่าร้างถึง 30 ล้านหยวนหรือราว 137 ล้านบาท โดยอ้างว่าเป็น “ค่าความทุกข์ทางจิตใจและชีวิตที่สูญเสียไป”