แถลงการณ์ กต. ส่งคืนร่างแรงงานไทยในอิสราเอล ยันเร่งติดตามอีก 1 ตัวประกันกลับไทยเร็วที่สุด

แถลงการณ์ กต. ส่งคืนร่างแรงงานไทยในอิสราเอล ยันเร่งติดตามอีก 1 ตัวประกัน รายสุดท้าย กลับไทยเร็วที่สุด
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เผยแพร่แถลงการณ์เรื่องการส่งคืนร่างตัวประกันคนไทยในฉนวนกาซา ระบุว่า กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟว่า เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 18 ตุลาคม 2568 กลุ่มฮามาสได้ส่งคืนร่างของ นายสนธยา อัครศรี หนึ่งในสองร่างของตัวประกันคนไทยที่เหลืออยู่ในฉนวนกาซา
นายสนธยา ถูกจับเป็นตัวประกันในเหตุการณ์โจมตีอิสราเอลโดยกลุ่มฮามาส เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 และได้รับการยืนยันการเสียชีวิตจากทางการอิสราเอลเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟได้แจ้งการส่งคืนร่างให้ครอบครัวของนายสนธยา ทราบแล้ว และกำลังประสานงานกับทางการอิสราเอลเพื่อส่งคืนร่างกลับประเทศไทยในโอกาสแรก และกระทรวงการต่างประเทศขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังครอบครัวของนายสนธยาฯ อีกครั้งในโอกาสนี้ด้วย
ประเทศไทย ยินดีต่อความคืบหน้าในการดำเนินตามข้อตกลงหยุดยิงระยะแรกในฉนวนกาซา พร้อมเรียกร้องให้มีการส่งคืนร่างตัวประกันคนไทยร่างสุดท้ายโดยเร็วที่สุด โดยเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัดและใช้ความพยายามอย่างสูงสุดเพื่อบรรลุการหยุดยิงถาวร อันจะนำไปสู่การคลี่คลายวิกฤตด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซา ตลอดจนการแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติและยั่งยืนบนแนวทางสองรัฐ