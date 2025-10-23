กต.ยันวงประชุม JBC ไม่ได้หารือแผนที่ 1 : 200,000 เหมือนที่ ฮุน มาเนต อ้าง ย้ำยึดกลไกทวิภาคี

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ยันวงประชุม JBC ไม่ได้ยกประเด็นแผนที่ 1 : 200,000 มาพูดคุย ตามที่ ‘ฮุน มาเนต’ โพสต์
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงถึงประเด็นที่นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับแผนที่ 1 : 200,000 ในห้วงการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ไทย-กัมพูชา โดยยืนยันว่า การเจรจาหารือในการประชุม JBC สมัยวิสามัญ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2568 ที่จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นลงเมื่อกลางดึกคืนวานนี้ (22 ตุลาคม) เป็นการดำเนินการบนพื้นฐานของการสำรวจหาหลักเขตแดนเดิมร่วมกันอยู่แล้ว ไม่ได้มีการหารือหรือเกี่ยวข้องกับประเด็นแผนที่ 1 : 200,000 ตามที่มีการรายงานข่าวเรื่องข้อความของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาแต่อย่างใด
- ผลประชุม JBC ไทย-กัมพูชา เคาะสำรวจหลักเขตแดนใหม่ที่ชำรุด ปรับถือครองที่ดิน หนองจาน-หนองหญ้าแก้ว
- ฮุน มาเนต โพสต์แจง หลังยอมรับ 4 เงื่อนไขไทย ย้ำ ไม่มีการแอบยกดินแดนให้ไทย เพื่อแลกหยุดยิง
ทั้งนี้ ไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยสันติวิธี ผ่านกลไกทวิภาคี บนหลักการการเป็นเพื่อนบ้านที่ดี แต่จะยืนหยัดในอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ และความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ และจะไม่ยอมให้การปล่อยข้อมูลบิดเบือนมากระทบความพยายามดังกล่าว