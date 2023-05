ปลุกความสดใสย้อนวัยเยาว์ Happy Journey with BEM 2023 ‘ปลดล็อกความชิค กับอาร์ตติสแห่งสีสัน’

ต้อนรับทุกท่านกลับสู่ Metro Art : The Inspiring District อาร์ตสเปซแห่งใหม่ใจกลางเมืองในสถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธิน หลังพาสายอาร์ตเดินทางถึงจุดหมาย จอดป้ายร่วมกิจกรรม ‘ตวัดพู่กัน บันทึกสีน้ำ เล่าเรื่องรอบราง’ สุดประทับใจ เมื่อวันที่ 11 และ 27 เมษายนที่ผ่านมา ภายใต้โครงการ ‘Happy Journey with BEM’ ซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM, การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ครั้งนี้ถึงเวลาของรถไฟขบวนใหม่ ปลุกความสดใสให้วัยเยาว์กับกิจกรรม ‘ปลดล็อกความชิค กับอาร์ตติสแห่งสีสัน’ ปักหมุดที่เดิม Metro Art สถานีพหลโยธิน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา จัดเต็มความสนุกสนานและความสดใสยิ่งกว่าเดิม กับเวิร์กชอปสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ ‘Silk Screen’ ร่วมกับ Wild So Serious ‘พลอย – พลอยศิริ รังคดิลก’ ศิลปิน NFT ที่ให้สีสันนำทาง เจ้าของลายเส้นสุดน่ารักในแบรนด์แฮนด์เมดของตัวเอง Need a New Needle

‘ศิลปะ’ เอาไว้พักผ่อน

ก่อนเริ่มเดินทางสู่โลกแห่งศิลปะ ‘Happy Journey with BEM 2023’ พาผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับชมวิดีโอแนะนำความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT เพื่อให้ผู้ใช้บริการเดินทางได้สะดวก หมดห่วงทุกการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT

หลังจากนั้นพาผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพลิดเพลินไปกับสเปเชียลทอล์ก ‘ความสำเร็จบนเส้นทาง NFT ของอาร์ตติสแห่งสีสัน’ โดยแขกคนสำคัญ พลอย – พลอยศิริ รังคดิลก ดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งวงการศิลปะ NFT ผู้ทำงานสารพัด ตั้งแต่เป็นแม่ค้า ปักผ้า ขายเสื้อ ศิลปิน NFT และบทบาทล่าสุดกับเจ้าของนิทรรศการ Wild Playground ณ Metro Art สถานีพหลโยธิน

ในครั้งนี้เธอได้มาร่วมเป็นศิลปินหลักประจำเวิร์กชอป เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความสดใสบนเส้นทางศิลปะ สอดแทรกแนวคิดความสำเร็จบนเส้นทาง NFT ก่อนทำการแนะนำวัสดุอุปกรณ์ วิธีการทำภาพพิมพ์ ‘Silk Screen’ สอนเทคนิคการจัดวางตัวการ์ตูนสุดกวนลายเส้นเฉพาะของเธอแบบง่ายๆ ให้มีมิติ พร้อมทำหน้าที่เป็นโค้ชคอยให้คำแนะนำผู้ร่วมกิจกรรม สร้างสรรค์งานศิลป์ไปด้วยกันตลอดเวิร์กชอปอย่างใกล้ชิด

พลอย กล่าวตอนหนึ่งว่า ที่มาของ ‘Wild So Serious’ เกิดมาจากการที่เธอทำงานเยอะแล้วเกิดภาวะหมดไฟ หรือ Burnout อยากหาจุดหนึ่งที่ตัวเองได้วาดรูปโดยไม่ต้องคิดอะไร ใช้เส้นสีให้คลีนที่สุด ไม่ต้องมีดีเทลเยอะ เข้าใจง่าย เป็นที่มาของการเปิดไอจีแยกในชื่อ Wild So Serious ด้วยคอนเซปต์อย่าไปเครียดกับมัน ปล่อยใจไป ไม่ต้องกังวลว่าใครจะชอบงานเราหรือเปล่า เอาตัวเองเป็นหลักว่าเรารู้สึกอะไรแล้วปล่อยออกไป

“สำหรับพลอย ศิลปะเอาไว้พักผ่อนอย่างเดียว ไม่ได้มองถึงความสวยงาม ความสวยงามอาจจะให้คนอื่นมองแทน เราโฟกัสแค่เราได้ผ่อนคลายกับมัน เป็นช่วงเวลาที่เราอยากปล่อยใจ ไม่ต้องมาแคร์ว่าใครคิดอะไรกับงานของเราหรือเปล่า”

นอกจากนี้ ด้วยความที่พลอยเรียนศิลปะมา ทำให้มีเพื่อนรอบตัวทำอาชีพศิลปินและอยู่ในวงการ NFT อยู่บ้าง จึงมองเห็นหนทางว่างานที่วาดสามารถนำไปขายเป็น NFT ได้ จากนั้นได้ลองขอคำแนะนำจากเพื่อนๆ และก้าวสู่โลก NFT อย่างเต็มตัว

“การเข้าสู่ NFT ต้องเปิดใจก่อน มันเป็นมายเซตคนละแบบกับการสร้างอาร์ต เพราะมันคือโลกการเงินแขนงหนึ่ง ที่เราต้องวาดขาย โดยไม่ได้ขายเป็นเงินบาท แต่ขายเป็นคริปโต ผลงานศิลปะไม่มีจำกัด จะไม่มีใครมาตัดสินงานเราว่าดีหรือไม่ดี มันแค่ชอบหรือไม่ชอบ ใครถูกใจอยากซัพพอร์ตก็เล่นกันไป

“NFT สำหรับพลอย คือโลกใหม่มาก พอเราทำงานอยู่กลุ่มนึง เราก็จะรู้จักแค่คนในชีวิตจริง แต่ NFT ทำให้เราไปรู้จักคนอีกโลกนึง ที่เราไม่ต้องรู้ก็ได้ว่าเขาอยู่ประเทศอะไร แค่เราทำงานร่วมกันได้ยังไง ชื่นชมกันโดยไม่ต้องรู้ก็ได้ว่าคุณคือใคร แค่เขาเห็นงานเราก็รู้แล้วว่าเราเป็นเพื่อนกันได้”

‘ปลดล็อกความชิค กับอาร์ตติสแห่งสีสัน’

เมื่อพูดคุยถึงที่มาที่ไป เติมเต็มแรงบันดาลใจ และแนะนำวัสดุอุปกรณ์ วิธีการทำกันแบบพอประมาณแล้ว ก็ถึงเวลาที่ทุกท่านจะได้ ‘ปลดล็อกความชิค กับอาร์ตติสแห่งสีสัน’ ในเวิร์กชอปภาพพิมพ์ ‘Silk Screen’ ตลอดกิจกรรมบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความสุข ทุกคนต่างโชว์ฝีมือการจัดวางองค์ประกอบ สกรีนภาพอย่างตั้งใจ และเพิ่มความพิเศษไปอีกขั้น เพราะกิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสื้อผ้า กระเป๋า มาลงมือสกรีนเก็บคอลเลกชันสุดกวนเป็นของขวัญพิเศษติดมือกลับบ้านกันอีกด้วย

ใช้เวลาไม่นาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างรังสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างสดใส เปี่ยมด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ และความพิเศษยังไม่หมดแค่นี้ เพราะต่อจากนั้นพลอยได้ทำการคัดเลือก 10 ผลงานโดนใจประจำเวิร์กชอป เพื่อรับรางวัลบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT จาก คุณวัฒนา สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานพัฒนาเชิงพาณิชย์และสื่อสารองค์กร บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ หรือ BEM

นอกจากนี้ Happy Journet With BEM ยังเติมเต็มความฝันให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีนิทรรศการศิลป์เป็นของตัวเอง เพราะทุกผลงานในวันนี้ จะถูกจัดแสดงผ่านนิทรรศการ ‘Art Journey’ ระหว่างวันที่ 11 ถึง 23 พฤษภาคม 2566 ณ เมโทร อาร์ต MRT พหลโยธิน เพื่อแบ่งปันความประทับใจที่เกิดขึ้น ให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ได้เข้าไปรับชมเก็บเกี่ยวความสุข เติมเต็มแรงบันดาลใจ และพลังแห่งความสร้างสรรค์ไปพร้อมกัน

ส่งท้ายความประทับใจสุดแฮปปี้

ก่อนเวลาแห่งความสุขจะจบลง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมชื่นชมผลงาน แลกเปลี่ยนความประทับใจระหว่างกัน ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอย่างไม่ขาดสาย คุณศุภิสรา บัณฑิตคุณธรรม หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรม ‘ปลดล็อกความชิค กับอาร์ตติสแห่งสีสัน’ ได้เผยความประทับใจว่า รู้จักโครงการ Happy Journey with BEM จากสื่อเฟซบุ๊ก ด้วยความที่ตนเองเพิ่งเรียนจบใหม่ๆ ยังไม่รู้จะทำอะไร เห็นโครงการนี้น่าสนใจ น่าจะช่วยเติมไฟที่กำลังจะหมอดไปให้ตัวเองได้

“เราเป็นคนนึงที่ชอบทำงานศิลปะมาก การได้มาทำงานศิลปะร่วมกับผู้คนอื่นๆ ที่มีไอเดียที่ต่างกันออกไป มันทำให้เราได้ไอเดียใหม่ๆ กลับไปในการทำงาน ผู้คนที่เขาอาจจะไม่ได้ทำงานศิลปะอยู่แล้ว แต่เจอโครงการดีๆ แบบนี้ ได้เข้ามาทำ มาร่วมสนุก ก็เพิ่มสีสันให้กับชีวิตของเขาได้”

ด้าน คุณชิตวัน เธียรเอี่ยมอนันต์ บอกว่า อยากเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพราะอยากใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์ ชอบกิจกรรมนี้ตรงที่เปิดให้ใช้ความคิดถ่ายทอดออกมาในผลงาน ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่จะทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

เรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสนุกและความประทับใจในกิจกรรม ‘ปลดล็อกความชิค กับอาร์ตติสแห่งสีสัน’ ณ เมโทร อาร์ต สถานีพหลโยธิน ภายใต้โครงการ ‘Happy Journey with BEM 2023’ ที่นอกจากจะสร้างความสุขและความสนุกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ยังช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ให้โอกาสคนทุกเพศทุกวัย สนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเป็นงานอดิเรก สร้างรายได้ในอนาคตได้อีกด้วย

ผู้ที่พลาดโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ก็ไม่ต้องเสียใจ เพราะ ‘Happy Journey with BEM 2023’ ยังมีกิจกรรมเวิร์กชอปงานศิลปะรูปแบบต่างๆ ร่วมกับศิลปินชั้นนำที่ขนทัพมาจัดกิจกรรมไม่ซ้ำ ให้เรียนรู้และร่วมสนุก สับเปลี่ยนทุกเดือน ยิงยาวตลอดทั้งปี 2566 ฟรี!

ปักหมุดให้พร้อม ติดตามรายละเอียดและร่วมสนุก เพื่อลุ้นเป็นผู้โชคดีเข้าร่วมกิจกรรม ‘Happy Journey with BEM 2023’ ได้ที่ เฟซบุ๊ก: BEM Bangkok Expressway and Metro