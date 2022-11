เริ่มเลอ! เฌอเอม ชญาธนุส ฟาดลุคแรกสุดปั๊วะ ชิงมง ‘มิสแกรนด์ลำพูนลำปาง’

เริ่มเลอ! เฌอเอม ชญาธนุส ส้วมส้นสูง หวนเวทีประกวดชิงมง ‘มิสแกรนด์ลำปางลำพูน’ เผยลุคแรกสุดปัวะ

หลังจากที่เริ่มต้นเส้นทางการประกวดนางงาม ‘ชญาธนุส ศรทัตต์ หรือ เฌอเอม’ ก็ได้รับการจับตามองเป็นอย่างมากด้วยทักษะการตอบคำถามที่ตรงใจและสะท้อนปัญหาสังคม ทว่าเธอต้องออกจากการแข่งขันดังกล่าว หลังเกิดดราม่าขึ้น ทว่าเธอยังได้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมอยู่เสมอ ทำให้ในอีกทางหนึ่งเธอก็เป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมด้วย

ภายหลังจากการประกวดนางงครั้งแรกของเธอต้องหยุดลงอย่างกะทันหัน เหล่าแฟนๆ นางงามที่ยังคงติดตามเธอก็ได้เชียร์ให้เจ้าตัวกลับมาประกวดอยู่ตลอด

กระทั่งล่าสุด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน กองประกวดมิสแกรนด์ลำพูนลำปาง ได้จัดกิจกรรมเก็บตัวนางงามวันแรก เฌอเอม ได้โพสต์อินสตาแกรม cheraims ในชุดเดรสแบรนด์ดัง เข้ารูปพร้อมกระเป๋าหรูสุดปัง พร้อมโพสต์สั้นๆ ว่า เหมือนว่าจะผ่านมานานแล้วแต่แกรนด์ฟินาเล่ของฉันเริ่มต้นแล้ววันนี้ กับ มิสแกรนด์ลำพูนลำปาง

“It took so long but my grand finale starts today with @missgrandlamphunlampang ขอบคุณที่ยังอยู่เคียงข้างฉันมาโดยตลอด เฌอเอม ชญาธนุส ศรทัตต์ MGLL02”

ทั้งนี้ ทางกองประกวดได้ลงโพรไฟล์แนะนำตัวของเธอไว้ว่า “ชญาธนุส ศรทัตต์ (เฌอเอม)”

แฮชแท็กในการประกวดครั้งนี้ : #งูพิษพิชิตมง

ความสามารถพิเศษ : เลียนเสียงสัตว์บางชนิดได้ เชี่ยวชาญเสียงแมวเป็นพิเศษ

Passion ในการประกวดนางงาม : เอมมีความคิดเห็นที่โดดเดี่ยวว่า การประกวดนางงามไม่ใช่เรื่องของผู้เสพย์เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการเดินทางของผู้ประกวดเองด้วย ส่วนตัวแล้วเอมอยากสำเร็จการแข่งขันโดยไม่นึกเสียดายภายหลัง

อีกส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เอมได้ทำงานกับภาคประชาสังคมหลายกลุ่ม เอมก็รู้ว่ามีหลายๆ อย่างที่เราไม่สามารถทำสำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียว ทุกอย่างมีต้นทุนและทุกอย่างจะต้องมีการลงแรง เพราะอย่างนั้นเราถึงมีความฝันหรือเป้าหมายที่อยากแบ่งปันกับคนอื่นๆ มิสแกรนด์ลำพูน-ลำปางจะพาเอมไปพบกับผู้คนอีกมากมาย ดังนั้นเอมเชื่อว่าเป้าหมายเหล่านี้จะเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้ถ้าทุกคนร่วมมือกัน เอมอยากให้มิสแกรนด์ลำพูน-ลำปางกลายเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญต่อคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ เพราะก่อนที่จะไปถึงมหาชน เราจะต้องอยู่กับชุมชนก่อน