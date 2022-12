ชวนมอบโอกาสทางการศึกษา ให้เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

ชวนคนไทยมอบของขวัญ สร้างรอยยิ้มในช่วงเวลาแห่งการมอบความสุขในช่วงส่งท้ายปลายปีให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์สานต่อกิจกรรมส่งต่อความรัก ร่วมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านโครงการ “Citizen of Love by Siam Piwat” ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ได้ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และ Loft จัดกิจกรรมภายใต้คอนเซ็ปต์ “Gifts for Them : ปลุกพลังการให้ สร้างโอกาสการศึกษาไทยให้เท่าเทียม” ด้วยการร่วมส่งมอบเครื่องเขียน หรืออุปกรณ์การเรียนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมาร่วมมอบในกล่อง Gifts for Them ที่ร้าน Loft ทุกสาขา

ทั้งนี้ได้ศิลปินนักวาดภาพประกอบชื่อดัง “ครูปาน-สมนึก คลังนอก” ร่วมจัดกิจกรรม Mini Workshop สอนเทคนิคการระบายสีให้กับน้องๆ ตัวแทนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในงานแถลงข่าวที่จัดขึ้นวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ Event Space ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่

ร่วมกันสร้างรอยยิ้ม มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยการมอบของขวัญชุดเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน ณ ร้าน Loft ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566