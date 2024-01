พิธีฉลองสมรสพระราชทาน อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภานันทิสา ตันยงค์เวช แขกผู้มีเกียรติทั่วฟ้าเมืองไทย

วันที่ 28 มกราคม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงพระกรุณาเสด็จมาร่วมในงานฉลองสมรสฯ เป็นการส่วนพระองค์ รวมทั้งรับเสด็จราชวงศ์แห่งบรูไน เจ้าชาย อับดุล มาทีน โบลเกียห์ พร้อมด้วยเจ้าหญิง อาซีมะห์ โบลเกียห์ ที่เสด็จมาทรงร่วมแสดงความยินดี งานฉลองสมรสพระราชทานระหว่าง ‘อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา’ – ‘นันทิสา ตันยงค์เวช’ สร้างความประทับใจให้แขกผู้มีเกียรติคนดังจากหลากหลายวงการทั่วฟ้าเมืองไทยที่พร้อมใจกันมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง ณ เดอะ พาวิลเลียน แอท ศรีวารี

บรรยากาศภายในงานอบอุ่นอบอวลไปด้วยความรัก และความงดงามของดอกไม้นานาพรรณ ที่นำมาตกแต่งประดับอย่างตระการตา และเรื่องราวความรักของทั้งคู่มาสู่แรงบันดาลใจที่ถ่ายทอดออกมาในคอนเซปต์

งาน “VOYAGE OF LOVE” บอกเล่าเรื่องราว สถานที่ทางการเดินทางของเจ้าบ่าวเจ้าสาว ที่ได้เดินทางจนได้มาพบกัน พร้อมไฮไลต์ด้วยบทเพลง “How Long Will I Love You (ฮาว ลอง วิล ไอ เลิฟ ยู) และ

Love Me Like You Do (เลิฟ มี ไลก์ ยู ดู) จากนักร้องชื่อดัง Ellie Goulding (เอลลี โกลดิง)” ที่บินตรงมาร่วมขับขานเสียงเพลงอันไพเราะอันเป็นบทเพลงสื่อรักแทนความในใจของคู่บ่าวสาว และช่วงท้ายของ

พิธีการแขกผู้มีเกียรติยังคงได้รับความสุขต่อเนื่องด้วยบทเพลงไพเราะจากวงออร์เคสตรา และนักร้องเจ้าพ่อเพลง POP R&B ของเมืองไทย ตู่-ภพธร สุนทรญาณกิจ และศิลปินดังหลายท่าน

Advertisement

เจ้าชายอับดุล มาทีน โบลเกียห์ และเจ้าหญิง อาซีมะห์ โบลเกียห์ ที่เสด็จมาทรงร่วมแสดงความยินดี