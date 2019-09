การีนา ประเทศไทย เผยเทรนด์ใหม่ เชื่อมโลกออนไลน์และออฟไลน์

บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการเกมออนไลน์และแพลตฟอร์มการสื่อสารชั้นนำ ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเกมออนไลน์ยอดนิยมทั้งบนมือถือและคอมพิวเตอร์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในตลาดเกม เผยยอดผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มประจำไตรมาส (Quarterly Active Users) ถึง 310.5 ล้านยูเซอร์จากทั่วทั้ง 7 ตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ประจำไตรมาสที่สอง พ.ศ.2562 เติบโตขึ้น 93% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ล่าสุดการีนา (ประเทศไทย) คว้าสื่อนอกบ้าน (Out of Home Media) บนรถไฟฟ้าบีทีเอส สู่เป้าหมายเชื่อมโลกออนไลน์และออฟไลน์ เติมเต็มและยกระดับประสบการณ์แฟนเกมชาวไทยอย่างรอบด้าน โดยสื่อนอกบ้านดังกล่าวจะแสดงตัวละครต่างๆ จากเกม Arena of Valor (RoV) สุดยอดเกมแนว “Multiplayer online battle arena” หรือ “MOBA” ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสพญาไท ชุมทางการเดินทางของกลุ่มเป้าหมาย

กระแสของเกมและอีสปอร์ตมีการเติบโตของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจาก Newzoo รายงานว่า อุตสาหกรรมเกมของประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 19 ของประเทศที่สามารถสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมเกมได้มากที่สุดในโลก (ข้อมูลเดือนมกราคม 2018) โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 667 ดอลลาร์สหรัฐ ความสำเร็จของทั้งวงการเกมและอีสปอร์ตสามารถสะท้อนให้เห็นได้จากโฆษณาและความร่วมมือแบบครอสโอเวอร์ (Crossover) ในอุตสาหกรรมเกมที่เพิ่มมากขึ้น รูปแบบการโฆษณาและความร่วมมือ (Partnership) เป็นหนึ่งปัจจัยที่มีวิวัฒนาการชัดเจนควบคู่ไปกับการเติบโตของวงการเกมและอีสปอร์ต ในอดีตคอนเทนต์และกิจกรรมเกี่ยวกับเกม เช่น การโปรโมตเกมและทัวร์นาเมนต์อีสปอร์ต จำกัดอยู่แค่ในแวดวงของเกมเมอร์และเกมแคสเตอร์ แต่ในปัจจุบันรูปแบบการโฆษณาและความร่วมมือจะมีความครอสโอเวอร์ (Crossover) มากขึ้น กล่าวคือจะสามารถเห็นผู้เล่นนอกอุตสาหกรรมเกมเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนคอนเทนต์และกิจกรรมในอุตสาหกรรมเกมมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ความร่วมมือบนเกม Free Fire กับดีแทค (dtac) ความร่วมมือกับเติมเงินผ่าน KPLUS จากธนาคารกสิกรไทยบนเกม Arena of Valor (RoV) และ “Official Partner” ในรายการแข่งขัน RoV Pro League Season 4 ที่มาจากหลากหลายอุตสาหกรรมอย่าง TrueMove H Yamaha Aerox ธนาคารกสิกรไทย เมืองไทยประกันชีวิต Official Streaming Platform อย่าง Nimo TV และ Official Online Shopping Platform อย่าง Shopee

แนวทางของการีนาจึงไม่เพียงสอดคล้องกับรูปแบบการโฆษณาและความร่วมมือดังกล่าว แต่ยังมุ่งเน้นกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) เพื่อเชื่อมประสบการณ์ออนไลน์เกมบนมือถือกับประสบการณ์แบบออฟไลน์เป็นการยกระดับประสบการณ์เกมให้แฟนๆ ชาวไทยอย่างรอบด้าน การตลาดเชิงกิจกรรมจะช่วยเติมเต็มสิ่งที่แพลตฟอร์มและสื่อดิจิทัลทำไม่ได้ นั่นคือการส่งมอบประสบการณ์จริง หรือ “Real Experience” จากแบรนด์ให้กับผู้เล่น ในยุคที่ทุกอย่างถูกขับเคลื่อนอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ผู้บริโภคมองหาประสบการณ์จริง ซึ่งช่วยเติมเต็มสิ่งที่แพลตฟอร์มและสื่อดิจิทัลทำไม่ได้

โดยเฉพาะผู้บริโภคชาวมิลเลนเนียล ซึ่งจะกลายเป็นกลุ่มประชากรที่ใหญ่ที่สุดของประชากรโลก และกลายเป็นหนึ่งในฐานเกมเมอร์ที่ใหญ่ที่สุดอีกด้วย การส่งมอบประสบการณ์เกมแก่ผู้เล่นจึงต้องให้ความสำคัญแก่การสร้างประสบการณ์ “Wow” ให้กับทั้งคอมมูนิตี้เกมและผู้บริโภคในวงกว้าง