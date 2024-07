เปิดตัว ‘ทรูมันนี่ คอยน์’ สะสม แลก เมื่อใช้จ่ายผ่านทรูมันนี่ ได้ทั้งส่วนลด คูปอง เงินคืน

ทรูมันนี่ ครบรอบ 11 ปี เปิดตัว ‘ทรูมันนี่ คอยน์’ ให้ผู้ใช้งานสะสม แลก ฟินไม่รู้จบ เมื่อใช้จ่ายผ่านทรูมันนี่ คุ้มเกินต้านทุกการสะสม แลกได้ทั้งส่วนลด คูปอง เงินคืน

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ทรูมันนี่ ผู้นำด้านการให้บริการทางการเงินแบบดิจิทัลชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครบรอบ 11 ปี เปิดตัว TrueMoney Coin (ทรูมันนี่ คอยน์) โปรแกรมสะสมรางวัลจากการใช้จ่ายด้วยทรูมันนี่ ที่จะมอบความคุ้มเกินต้านทุกการสะสม โดยลูกค้าสามารถนำคอยน์ที่ได้ไปแลกเป็นส่วนลด คูปอง และเงินคืน ฯลฯ พิเศษ! รับคอยน์ X3 เมื่อใช้จ่ายด้วยวงเงิน Pay Next (เพย์ เน็กซ์) และ Pay Next Extra (เพย์ เน็กซ์ เอ็กซ์ตร้า) หรือผูกจ่ายด้วยบัญชีเงินฝาก My Saving ในแอพพ์ทรูมันนี่ พร้อมร่วมลุ้นในแคมเปญ “11 ปี ที่รอคอยน์ แจกกว่า 500 ล้าน ทรูมันนี่ คอยน์” ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2567

นายกรวุฒิ ปวิตรปก ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด กล่าวว่า “ทรูมันนี่ ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์ด้านการเงินที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างของผู้ใช้งานหลายล้านรายของเราทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเป็นไปได้ทางการเงินสำหรับทุกคน พร้อมยกระดับสิทธิประโยชน์ให้ทุกการใช้จ่ายคุ้มค่ายิ่งกว่าด้วยการเปิดตัว ‘ทรูมันนี่ คอยน์’ เพื่อมอบความคุ้มเกินต้านทุกการสะสมผ่านรางวัลจากการใช้จ่ายด้วยทรูมันนี่โดยทุก 20 บาทของการใช้จ่ายในบริการที่กำหนด ลูกค้าจะได้รับ 1 คอยน์ และสามารถนำคอยน์ที่สะสมมาแลกเป็นส่วนลด คูปอง หรือเงินคืนเข้าบัญชี หรือการร่วมกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ได้ โดยการเปิดตัว ทรูมันนี่ คอยน์ ในครั้งนี้ ตอกย้ำจุดยืนของแบรนด์ทรูมันนี่ ในการเป็นแอพพ์จัดการการเงินที่มอบทั้งความง่ายและคุณค่าในทุกการใช้งานแก่ผู้ใช้ทุกคน”

ผู้ใช้สามารถสะสม ทรูมันนี่ คอยน์ เพียงใช้จ่ายด้วยทรูมันนี่ในบริการและร้านค้าที่กำหนด เช่น เติมเกม สมัครดูหนังฟังเพลง สั่งอาหาร ช้อปปิ้งออนไลน์ จ่ายบิล และใช้จ่ายที่ร้านค้าที่มีป้ายสแกนรับชำระของทรูมันนี่ทั่วประเทศ เช่น 7-Eleven, Lotus’s, MAKRO, Chester’s ฯลฯ พิเศษ! รับคอยน์เพิ่ม X3 เมื่อเลือกใช้จ่ายด้วยวงเงิน Pay Next และ Pay Next Extra หรือผูกจ่ายด้วยบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง My Saving ในแอพพ์ทรูมันนี่ โดยสามารถนำ ทรูมันนี่ คอยน์ ที่สะสมมาแลกเป็นเงินคืนเข้าบัญชี หรือแลกรับคูปองส่วนลดกับพันธมิตรชั้นนำเช่น Lotus’s และ Lazada

นอกเหนือจากการเปิดตัวโปรแกรมสะสมคะแนนสำหรับลูกค้า ‘ทรูมันนี่ คอยน์’ ในครั้งนี้ ทรูมันนี่ ยังเตรียมมอบความคุ้มเกินต้าน ทุกการสะสม อย่างยิ่งใหญ่ในเดือนเกิด ด้วยแคมเปญ “11 ปี ที่รอคอยน์ แจกกว่า 500 ล้าน ทรูมันนี่ คอยน์” ที่จะมอบเซอร์ไพรส์จัดเต็มทุกวันตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2567