ชาวเน็ตไม่จบ! สุจิตต์ ก็ไม่ท้อ ไล่ตอบเมนต์ ยก จิตร ภูมิศักดิ์ ยันที่มาคำว่า ‘สยาม’

ชาวเน็ตไม่จบ! สุจิตต์ ก็ไม่ท้อ ไล่อ่าน-ตอบเมนต์ ยกจิตร ภูมิศักดิ์ ยันที่มาคำว่า สยาม
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2568 สุจิตต์ วงษ์เทศ ผู้ก่อตั้งนิตยสารศิลปวัฒนธรรม คอลัมนิสต์เครือมติชน เขียน “ตอบเมนต์-ความเห็นต่าง” ตอบคอมเมนต์ ผู้อ่านในเพจมติชนออนไลน์ ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็น บทความเรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยหลายชาติพันธุ์ “แตกหัก” ประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทย ที่เผยแพร่ วันจันทร์ที่ 6 และวันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2568 มีเนื้อหาทั้งหมดดังนี้
Ashanti Mysha Latinfah
ลุงแกตอบข้อความดิชั้นด้วยค่ะ แต่ลุงไม่ได้ตอบที่ จิตร ภูมิศักดิ์ บอกว่า สยามแปลว่าดินดำน้ำชุ่มเป็นลาวเนี่ย เอามาจากไหน
ถ้าเราอ่านตำราของนักวิชาการคอมมี่ เราจะเห็นอาเจนด้า ความด้อยค่ามรดกที่บรรพชนทิ้งไว้ให้ แล้วยกให้ข้างบ้านหมด ซึ่งมันก็คนละเรื่องกับการเป็นนักการเมืองของคนพวกนี้ ซึ่งที่ผ่านมาก็ปล่อยปละละเลยให้เขมรเข้ามาเคลม ทั้งวัฒนธรรมและดินแดนโดยการอ้างของเขมร “บูรภาพดินแดนทางวัฒนธรรม”
ตอบ จิตร ภูมิศักดิ์ บอกว่าสยามมาจากคำว่า ซำ, ซัม หมายถึงบริเวณมีตาน้ำ เรียกน้ำซับ, น้ำซึม ฯลฯ เช่น เมืองซำเหนือ ในลาว [ผมเคยบอกตัวอย่างเพิ่มเติมในไทยมีซำแฮก, ซำแคร่ (บนภูกระดึง) และซำหว้า, ซำหวาย (ปราจีนบุรี)]
จากนั้นขยายเป็นหนอง, บึง เช่น หนองหารหลวง (สกลนคร), บึงบอระเพ็ด (นครสวรรค์) ฯลฯ
มีคำอธิบายยาวหลายหน้ามาก (ใครๆ ก็รู้ถ้าอ่านจริง) คัดลงทั้งหมดไม่ได้ ผมเลยสรุปให้เข้าใจเบื้องต้นอย่างง่ายๆ ว่าดินดำน้ำชุ่ม
นฤนารถ อาภาศิริผล
ถ้าไม่มีเชื้อชาติไท แล้วมีภาษาตระกูลไท-กะได ได้อย่างไรครับ ไทสยามไม่มีจริง แล้วไทใหญ่ ไทขืน ไทลื้อ ไททรงดำ ไทอาหม ไทอื่นๆ มีจริงไหมครับ
ผมคิดว่าหลักความจริงประการหนึ่งคือ ภาษาสร้างโดยคน มีภาษาก็ต้องมีคนพูด แต่เมื่อคนเริ่มอพยพโยกย้าย ภาษาก็เริ่มวิวัฒน์เข้ากัน การพบถ้อยคำจากภาษาหนึ่งในอีกภาษาหนึ่ง ไม่ได้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า ชาติพันธุ์นั้นไม่มีจริงแต่อย่างใด
ตอบ ขอโทษ ลืมตอบเรื่องไทยสยาม
ไทยน้อย, ไทยใหญ่ พบในเอกสารลาลูแบร์ (สมัยพระนารายณ์)
ไทยสยามไม่มีในลาลูแบร์ (เพราะเป็นสยามเฉยๆ หรือไทยเฉยๆ)
เท่าที่ผมรู้อยู่ในเหตุการณ์ อ.ศรีศักร วัลลิโภดม (บรรณาธิการวารสารเมืองโบราณ) ใช้คำ “ไทยสยาม” ขึ้นมาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2534 (34 ปีมาแล้ว) เพื่อเขียนอธิบายความสัมพันธ์เมืองแถนในเวียดนาม กับความเป็นไทยในประเทศไทย
ส่วน อ.ศรีศักร วัลลิโภดม ผูกคำขึ้นเองหรือได้มายังไง? ผมไม่ได้ถาม
สำนักพิมพ์มติชนจัดพิมพ์เป็นเล่มเมื่อ 34 ปีที่แล้ว ชื่อ “ไทยน้อย ไทยใหญ่ ไทยสยาม” (โดยผมเองเป็นบรรณาธิการ)
