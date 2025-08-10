ทนายเกิดผล ถอนตัวจากคดีวัดพระบาทน้ำพุ เหตุสภาทนายตั้งทีมงานทางการแล้ว

ทนายเกิดผล ประกาศถอนตัว จากคดีวัดพระบาทน้ำพุ เหตุสภาทนายตั้งทีมงานทางการแล้ว
กลายเป็นที่จับตามองของคนในสังคม กรณี หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ถูกกล่าวหายักยอกเงินวัดพระบาทน้ำพุ ซึ่ง “หมอบี” ได้ออกมาชี้แจงผ่านรายการดัง ยันทุกอย่างเป็นดำริของ “หลวงพ่ออลงกต” ไม่โอนเงินเข้าบัญชีวัด ต่อมา ทนายเกิดผลได้ออกมาเปิดเผยว่า มีเงินหายไป ยอดเงินที่หมอบีส่งต่อให้ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง รวมกว่า 5.4 ล้านบาท จาก 10 รายการ พร้อมยืนยันว่ามีหลักฐานชัดเจนว่าหมอบีเบิกเกินและส่งมอบไม่ครบ โดยนำไปใช้ในโครงการอื่นโดยไม่ขออนุญาตล่วงหน้า แม้หลวงพ่อจะเห็นว่ามีโครงการจริง แต่ไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย ตามที่เป็นข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุด นายเกิดผล แก้วเกิด ได้ออกมาเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แจ้งว่า ขอถอนตัวจากคดีวัดพระบาทนำพุ เนื่องจากสภาทนายความได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นแล้ว และเพื่อให้การทำงานมีเอกภาพจึงขอถอนตัวดังกล่าว
โดยระบุว่า “เรียนสื่อมวลชน เนื่องจาก สภาทนายความ ได้มีการตั้งคณะทำงาน เพื่อคลี่คลายคดีของวัดพระบาทน้ำพุ อย่างเป็นทางการในวันสองวันนี้
ดังนั้น เพื่อการทำงานของคณะทนายความ เป็นเอกภาพ ในการดำเนินการของคณะทำงาน และเนื่องจากสุขภาพผมไม่แข็งแรง อาจจะเป็นอุปสรรคในการเดินทางไปร่วมงานและร่วมประชุมกับคณะทำงาน ของสภาทนายความ
ผมจึงได้ ขออนุญาตและกราบเรียน หลวงพ่อว่า ขออนุญาตถอนตัวจากการเป็นทนายความของวัดในคดีนี้ หากสื่อมวลชน มีข้อสงสัยในการซักถามปัญหาเกี่ยวกับคดีของวัด โปรดสอบถามไปยังวัดหรือคณะทำงานของสภาทนายความชุดใหม่ ขอบคุณครับ”