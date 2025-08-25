อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

นพดล เอาจริง! แจ้งหมิ่น ติ่ง มัลลิกา กล่าวหาทำไทยเสียปราสาทเขาพระวิหาร

‘นพดล’ แจ้งความ ‘ติ่ง มัลลิกา’ หมิ่นประมาท ฐานกล่าวหาเท็จทำไทย เสียปราสาทเขาพระวิหาร

เมื่อวัน 25 สิงหาคม ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งความดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทกับ นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ในข้อหาหมิ่นประมาท หลังออกรายการให้สัมภาษณ์กับสื่อโทรทัศน์ 2 ช่อง ว่าทำให้ไทยเสียปราสาทเขาพระวิหาร

นายนพดลกล่าวว่า เรื่องนี้เริ่มจากนางมัลลิกา ได้ออกมาสัมภาษณ์สื่อ 2 ช่องดัง ในกรณีว่าตนทำประเทศไทยเสียดินแดนบริเวณปราสาทเขาพระวิหาร เป็นการให้ข้อมูลเท็จทำให้เกิดความเข้าใจผิด โดยศาลอาญา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ยกฟ้องแล้วว่าตนไม่ได้ทำให้เกิดการเสียดินเเดนในครั้งนั้น และไทยก็ได้ประโยชน์ นอกเหนือจากนั้นเป็นข้อมูลเท็จทั้งสิ้น

ซึ่งการเดินทางมา ที่ศูนย์รับแจ้งความ บช.ก.ในวันนี้เพื่อดำเนินคดีกับนางมัลลิกา ในฐานความผิดหมิ่นประมาทโดยโฆษณา โดยเเยกความเป็น 2 กรรม ต่างกรรมต่างวาระ

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าในอนาคตจะมีการดำเนินการยอมความในอนาคตหรือไม่ นายนพดลกล่าวยืนยันว่า การแจ้งความดำเนินคดีในครั้งนี้จะไม่มีการยอมความใดๆ ทั้งสิ้นและจะดำเนินการถึงที่สุด ซึ่งเงินทุกบาทที่ได้จากการฟ้องร้องในครั้งนี้จะมีการบริจาคให้ ช่วยเหลือคนปัญญาอ่อนต่อไป

ทั้งนี้ ในวันนี้เป็นการแจ้งความเอาผิดนางมัลลิกา แต่เพียงผู้เดียว ยังไม่มีการเอาผิดสื่อที่นำไปเผยแพร่ และอยากเตือนว่าหากมีผู้นำไปเผยแพร่ซ้ำอาจผิดกฎหมายได้

