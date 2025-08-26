โตโต้ ไม่คิดฟ้องกลับ หลังรอดคดี 112 ยกเป็นบทเรียน ใช้ กม.กลั่นแกล้งผู้อื่น โดนกล่าวหาทำผิดแม้ตัวเองจะถูก จนท.รัฐคุมตัวอยู่
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม นายปิยรัฐ จงเทพ หรือโตโต้ สส.กทม. พรรคประชาชน (ปชน.) และอดีตหัวหน้าการ์ดกลุ่ม We Volunteer หรือวีโว่ เปิดเผยภายหลังศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง คดีโพสต์เฟซบุ๊กวิจารณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจสลาย #ม็อบย่างกุ้ง เมื่อปี 2563 ที่มีนายนพดล พรหมภาสิต เลขาธิการ ศชอ. เป็นผู้กล่าวหา
นายปิยรัฐกล่าวว่า เมื่อเวลา 10.00 น.ที่ผ่านมา ศาลได้พิพากษายกฟ้องคดีมาตรา 112 โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากโจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่ถูกกล่าวหาเป็นการกระทําของตัวเอง แม้แต่เพจที่มีการนําเสนอว่าเป็นเพจของตนก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีแอดมินหรือผู้ใดเป็นผู้โพสต์ รวมถึงศาลได้ชี้ชัดให้เห็นว่าขณะที่ตนถูกกล่าวหาว่าโพสต์ข้อความนั้น ตนยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่ค่าย ตชด.ภาค 1 ซึ่งไม่สามารถใช้เครื่องมือสื่อสารได้ คดีไม่มีมูล ศาลจึงพิพากษายกฟ้อง
ผู้สื่อข่าวถามถึงการฟ้องดําเนินคดีกลับหรือไม่นั้น นายปิยรัฐระบุว่า ไม่ได้มีความคิดที่จะแจ้งความกลับ เพราะคิดว่านี้เป็นบทเรียนให้สังคมไทยได้รู้ว่าคดีมาตรา 112 สามารถนํามาใช้กลั่นแกล้งกันได้ แม้ผู้ที่ถูกฟ้องจะอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่รัฐก็ตาม ยังสามารถส่งเรื่องถึงศาลได้
นายปิยรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่า ยังเหลือคดีมาตรา 112 อีก 1 คดี ที่ศาลจังหวัดอุบลราชธานี ขณะนี้อยู่ระหว่างสืบพยาน ซึ่งลักษณะการต่อสู้ยังคงยืนยันในหลักการว่าพยายามที่จะต่อสู้ตามข้อเท็จจริงเช่นเดียวกันกับศาลอาญาและศาลกาฬสินธุ์ที่ศาลพิพากษายกฟ้องคดีมาตรา 112 ทั้ง 2 คดีต่อเนื่องกัน ซึ่งนี่แสดงให้เห็นว่าต่อไปนี้ใครโดนคดีมาตรา 112 อาจจะต้องมาขึ้นศาลและเสียเวลาชีวิตไป 1-2 ปี
นายปิยรัฐกล่าวทิ้งท้ายว่า ที่ผ่านมาตนถูกฟ้องดําเนินคดีมากกว่า 20 คดี ซึ่งตนเดินทางเข้ารับฟังคําพิพากษาทุกคดี ไม่มีว่าจะอยู่ในสมัยประชุมสภาหรือไม่ โดยตนไม่เคยใช้เอกสิทธิ์ ส.ส.แม้แต่ครั้งเดียว