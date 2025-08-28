ตร.ขยายผล บ่อนป๋านวย พบบาะแสเจ้าของเผ่นไปภาคเหนือ ลุยสอบบ้านเลขที่ กรณีไม่อนุมัติหมาย

ตำรวจนครบาล 2 เร่งประสานเจ้าหน้าที่เขตดอนเมืองตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างบ่อนชื่อดัง ตรวจสอบบ้านเลขที่ กรณีไม่อนุมัติหมาย ติดตามเบาะแสเจ้าของที่หนีไปภาคเหนือ ตั้งข้อสังเกตปกครองเข้าจับมีคนจำนวนมากอาจหวังดิสเครดิตสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จากกรณีกรมการปกครองและตำรวจ สน.ดอนเมือง ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาลักลอบเล่นการพนัน ภายในรั้วของที่ดินจำนวน 18 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซอยสรงประภา 1 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
จากการสืบสวนทราบว่ามีการลักลอบเล่นการพนัน เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมไปถึงสถานที่ดังกล่าวได้พยายามแสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่ แต่ไม่มีผู้ใดเปิดประตูให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม
เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมเข้าไปยังภายในสถานที่ดังกล่าว จากการตรวจพบผู้ลักลอบเล่นการพนันเป็นจำนวนมากถึง 176 คน จากการสอบถามผู้ลักลอบเล่นการพนันได้แจ้งว่า ลักลอบเล่นการพนันประเภทไฮโล, กำถั่ว, ไพ่เสือมังกร เหตุเกิดวันที่ 27 ส.ค.ที่ผ่านมา
ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ส.ค. ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) มีรายงานข่าวแจ้งว่า พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. ได้สั่งการให้ พล.ต.ต.เจษฎา สวยสม ผบก.น.2 ขยายผลดำเนินการตรวจสอบบ่อนดังกล่าวเพิ่มเติม ในส่วนของการลักลอบเล่นการพนันอยู่บ่อยครั้ง เตรียมวางแผนต่อเนื่องจากกรมการปกครองเข้าจับกุมดังกล่าว
โดยมีการพิจารณาข้อกฎหมายอื่น อาทิ เรื่องการต่อเติมอาคารในพื้นที่ดังกล่าวได้รับอนุญาตหรือไม่ โดยเร่งรัดประสานสำนักงานเขตดอนเมืองเข้าทำการตรวจสอบ รวมทั้งสั่งการพนักงานสอบสวน สน.ดอนเมือง พิจารณากรณีที่ศาลไม่อนุมัติหมายค้นในการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว มีการตรวจสอบบ้านเลขที่ที่มีการใช้ในการอนุมัติหมายค้นตรงกับพื้นที่เกิดเหตุหรือไม่
อย่างไรก็ตาม สน.ดอนเมืองและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้ทำการจับกุมไม่ต่ำกว่า 20 ครั้ง ครั้งล่าสุดได้ทำการดำเนินการจับเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่จึงมีการตั้งข้อสังเกตว่า จากการจับกุมที่ผ่านมามีการจับกุมนักพนันได้ค่อนข้างน้อย แต่ครั้งนี้มีการเกณฑ์คนมาเล่นการพนันเป็นจำนวนมากถึง 176 คน จึงได้มีการสอบปากคำเพิ่มเติมว่า ลักษณะเป็นการล่อลวงเจ้าหน้าที่เข้าไปจับกุมหวังที่จะทำการดิสเครดิตหรือทำลายชื่อเสียงให้ตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) หรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เสียหายหรือไม่
ทั้งนี้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ได้สั่งการให้ตำรวจนครบาลเร่งตรวจสอบการกระทำผิดอย่างละเอียดกรณีดังกล่าว พร้อมทั้งติดตามตัว ขยายผลในการติดตามเจ้าของพื้นที่ดังกล่าว จากการตรวจสอบคือ นายอำนวย หรือ ป๋านวย อายุ 69 ปี ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ดังกล่าว จากเบาะแสเพิ่มเติมการสืบสวนทราบว่าหลบหนีไปอยู่จังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือ พนักงานสอบสวน สน.ดอนเมืองจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานกระทำผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในการกระทำผิดดังกล่าวอีกครั้ง
ส่วนกรณีที่ไม่มีการพิจารณาให้ พล.ต.ต.เจษฎา ให้ช่วยราชการโดยขาดจากตำแหน่งนั้น กรณีดังกล่าวทางบก.น.2 ได้มีการดำเนินการสืบสวนติดตามจับกุมอย่างต่อเนื่อง แต่ต้องมีขั้นตอนการขออนุมัติหมายค้นเพื่อป้องกันการฟ้องร้องในภายหลัง จึงต้องมีการดำเนินการอย่างรัดกุม
อย่างไรก็ตาม บก.น.2 มีการพิจารณาข้อบกพร่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบในพื้นที่ก่อน หากมีการกระทำความผิดถึงก็จะดำเนินคดีตามกฎหมาย รวมถึงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จกรณีที่มีการพบเสื้อเครื่องแบบของตำรวจและรูปถ่ายของตำรวจนายหนึ่งในสังกัด บก.น.2 จะดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาด รวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันแจ้งเบาะบ่อนการพนันบริเวณอื่น ให้ บช.น.ดำเนินการตรวจสอบทั่วทั้งกรุงเทพมหานครต่อไป