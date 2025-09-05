จับตา ศาลฎีกาชี้ชะตา ทักษิณ 9 ก.ย. คดีชั้น 14 อดีตนายกฯยัน บินจากดูไบ มาขึ้นศาลแน่

ศาลฎีกา อม.นัดชี้ชะตา ทักษิณ คดีรักษาตัวชั้น 14 วันที่ 9 ก.ย. 10 โมง เจ้าตัวยืนยันมาฟังคำสั่งด้วยตัวเองอย่างแน่นอน แม้บินไปรักษาตัวที่ดูไบ
เมื่อวันที่ 5 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดฟังคำสั่งบังคับโทษถึงที่สุดหรือไม่ของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 9 กันยายน จากกรณีที่เจ้าตัวเดินทางกลับเข้ามายังประเทศไทยเมื่อปี 2566 ก่อนจะถูกควบคุมตัวไปรับโทษ ซึ่งในวันเดียวกันหลังจากที่นายทักษิณถูกควบคุมตัวก็ถูกเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ส่งตัวไปรักษายังโรงพยาบาลตำรวจทันที เนื่องจากมีอาการฉุกเฉิน ก่อนที่ระหว่างการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจจะได้รับการพระราชทานอภัยโทษจากเดิมที่โทษจำคุก 8 ปี เหลือ 1 ปี ก่อนที่จะได้รับการพักโทษเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์
ทั้งนี้ นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีต ส.ส.นครนายก พรรคประชาธิปัตย์ เคยยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 และเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ศาลมีคำสั่งยกคำร้องทัังสองเรื่องโดยไม่ต้องไต่สวน โดยให้เหตุว่า เมื่อศาลออกหมายจำคุก เมื่อคดีถึงที่สิ้นสุดไปแล้ว การบังคับโทษและอนุญาตให้ส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำ เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ ปัญหาว่าเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ปฏิบัติชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาล จึงไม่ต้องไต่สวนให้ยกคำร้อง ได้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อขอให้ศาลไต่สวนกรณีที่กรมราชาทัณฑ์อนุญาตให้ตัวนายทักษิณ ที่เดิมถูกตัดสินจำคุก 8 ปี และได้รับพระราชทานอภัยโทษเหลือ 1 ปี เข้ารับการรักษายังห้องพักชั้น 14 ที่โรงพยาบาลตำรวจ
ซึ่งนายชาญชัยเห็นว่าการกระทำดังกล่าวอาจขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 89, 89/2(1) (2) และมาตรา 246 และไม่อาจอ้างกฎกระทรวง เรื่องการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 25 ก.ย.2563 ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 55 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 เพราะขัดต่อบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
โดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้นัดฟังคำสั่งคำร้องของนายชาญชัยในครั้งนี้ วันที่ 30 เมษายน ก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งยกคำร้องของนายชาญชัย เนื่องจากเจ้าตัวไม่ได้เป็นคู่ความและผู้เสียหายของคดีนี้ โดยศาลฎีกาจะเป็นผู้ไต่สวนเอง ก่อนที่จะนัดไต่สวนผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษคนปัจจุบันอย่างนายมานพ ชมชื่น ในวันที่ 13 มิถุนายน เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของขั้นตอนการส่งตัวผู้ป่วยไปรักษานอกเรือนจำ ก่อนที่จะออกหมายเรียกพยานมาไต่สวนหลังจากนั้นทั้งหมด 20 ปาก
การไต่สวนพยานเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม โดยแบ่งเป็น วันที่ 4 กรกฎาคม เป็นการไต่สวนกลุ่มแพทย์และพยาบาลเวรของโรงพยาบาลราชทัณฑ์ จำนวน 5 ปาก วันที่ 8 กรกฎาคม เป็นการไต่สวนพัศดีเวรและผู้ควบคุมตัวนายทักษิณทั้งหมด 9 ปาก ต่อมาเป็นพยานกลุ่มผู้บริหารกรมราชทัณฑ์จำนวน 6 ปาก ในวันที่ 15 กรกฎาคม 18 กรกฎาคม เป็นพยานกลุ่มแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจจำนวน 6 ปาก และในวันที่ 25 กรกฎาคม เป็นการไต่สวนพยานกลุ่มบุคลากรของแพทยสภาจำนวน 3 ปาก ซึ่งต่อมาทีมทนายความของนายทักษิณ ได้เบิกตัวพยานของฝ่ายจำเลยขึ้นมาไต่สวนจำนวน 1 ปาก ในวันที่ 30 กรกฎาคม คือ ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม นักกฎหมายและอดีตรองนายกรัฐมนตรีขึ้นไต่สวนเป็นพยานปากสุดท้าย
ภายหลังจากที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไต่สวนพยานทุกปากเสร็จสิ้น ศาลนัดวันฟังคำสั่งเป็นวันที่ 9 กันยายน เวลา 10.00 น. โดยออกหมายเรียก นายมานพ ชมชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษคนปัจจุบัน รวมถึงตัวนายทักษิณ เข้ามาฟังคำสั่งในวันดังกล่าวด้วย
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม นายทักษิณได้เข้าฟังคำพิพากษาคดีสำคัญของเจ้าตัวอีก 1 คดี คือคดีที่ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 8 เป็นโจทก์ฟ้องนายทักษิณเป็นจำเลย ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 กรณีเมื่อเดือน พ.ค.2558 นายทักษิณให้สัมภาษณ์สื่อทีวีประเทศเกาหลีใต้ พาดพิงสถาบัน ก่อนที่ศาลจะพิพากษายกฟ้องเจ้าตัวในคดีนี้ ทั้งนี้ ความผิดดังกล่าวทำให้นายทักษิณไม่สามารถเดินทางออกไปนอกประเทศได้ หลังจากถูกยกฟ้องทำให้สามารถเดินทางออกนอกประเทศ
กระทั่งเมื่อวันที่ 4 กันยายน มีคนพบนายทักษิณที่สนามบินดอนเมือง พร้อมคนสนิท 5 ราย เจ้าตัวบอกว่าจะเดินทางไปตรวจสุขภาพที่ประเทศสิงคโปร์ ก่อนที่ในระหว่างทางจะเปลี่ยนเส้นทางเดินทางไปรักษาตัวที่นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แทน โดยให้เหตุผลว่าก่อนเดินทางถูกเจ้าหน้าที่ ตม.กักตัวไว้ 2 ชั่วโมงทำให้ไม่สามารถนำเครื่องบินลงจอดที่สนามบินในประเทศสิงคโปร์ได้ จึงเปลี่ยนแผนบินไปรักษาตัวที่นครดูไบที่เจ้าตัวมีหมอกระดูกที่เป็นคนไข้ประจำอยู่ที่นั่น อย่างไรก็ดี หลายฝ่ายกังวลว่าจะเจ้าตัวจะหลบหนีหรือไม่
ทั้งนี้ นายทักษิณและคนใกล้ชิดยืนยันว่าจะเดินทางกลับมายังประเทศไทยไม่เกินวันที่ 8 กันยายน และนายทักษิณจะเข้าฟังการนัดฟังคำสั่งของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยตนเองอย่างแน่นอน