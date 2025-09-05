การเมือง

ไทม์ไลน์ ทักษิณ 4 ก.ย. แจ้งไปสิงคโปร์ ก่อนเปลี่ยนทิศทาง Flightradar24 ชี้ชัด แลนดิ้งดูไบ

ไทม์ไลน์ ทักษิณ 4 ก.ย. แจ้งไปสิงคโปร์ คนร่วมเกาะติดผ่าน Flightradar24 ก่อนชี้ชัด ปลายทางแลนดิ้งดูไบ

นับตั้งแต่มีกระแสข่าวว่า นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มีกำหนดเดินทางออกจากประเทศไทยด้วยเครื่องบินส่วนตัว (Private Jet) จาก MJETS ท่าอากาศยานดอนเมือง ช่วงค่ำวันที่ 4 กันยายน ก็ได้รับความสนใจจากผู้ติดตามข่าวสารในทันที

โดยแหล่งข่าวใกล้ชิด ทักษิณ แจ้งว่า ทักษิณ จะเดินทางไปประเทศสิงคโปร์ พร้อมกับครอบครัว เนื่องจากมีนัดตรวจสุขภาพ ซึ่งการพบแพทย์และตรวจร่างกายในครั้งนี้ใช้เวลา 2 วัน จากนั้นจะเดินทางกลับประเทศไทย

ด้าน นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความส่วนตัวของ ทักษิณ ยืนยันว่า ไม่ทราบเรื่องการเดินทางออกนอกประเทศครั้งนี้ ส่วนวันที่ 9 ก.ย. ที่ศาลฎีกานัดฟังคำสั่งคดีบังคับโทษชั้น 14 ล่าสุดที่คุยกับ ทักษิณ คือจะเดินทางมาอยู่แล้ว

ผ่านไปไม่นาน พล.ต.ต.เชิงรณ ริมผดี ผบก.ตม.2 ออกมายืนยันว่า ตม.ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายปกติ อนุญาตให้ ทักษิณ เดินทางออกนอกประเทศในเที่ยวบิน T7GTS ซึ่งเป็นเที่ยวบินส่วนตัว เพื่อเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์ได้ เหตุเพราะตรวจสอบโดยละเอียดพบว่า ทักษิณ ไม่มีหมายจับ หรือคำสั่งศาลห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรในคดีอื่นๆ

“มติชนออนไลน์” รวบรวมไทม์ไลน์การเดินทางออกนอกประเทศของ ทักษิณ ในวันที่ 4 กันยายน 2568 ไว้ดังนี้

  • 19.17 น. ตม.ยืนยันว่าเครื่องบินส่วนตัว เที่ยวบิน T7GTS ของทักษิณ เดินทางออกจากสนามบินดอนเมือง
  • 20.49 น. เครื่องบินเบี่ยงออกจากเส้นทาง มุ่งหน้าไปยังมหาสมุทรอินเดีย ไม่ได้ไปสิงคโปร์ตามที่ระบุ
  • 21.16 น. เครื่องบินเปลี่ยนเส้นทางอีกครั้ง มุ่งหน้าไปยังสิงคโปร์
  • 21.22 น. เครื่องบินได้บินเลี้ยวกลับอีกครั้ง ก่อนจะมุ่งหน้าไปยังมหาสมุทรอินเดียเหมือนเดิม
  • 21.33 น. บินวนเป็นวงกลม 2 รอบ ก่อนจะบินตรง มุ่งหน้าไปยังมหาสมุทรอินเดีย
  • 22.23 น. ไม่สามารถติดตามเที่ยวบินของ ทักษิณ จาก Flightradar24 ได้แล้ว โดย thaiarmedforce.com ให้ข้อมูลว่า ที่เครื่องบินมันหายไปกลางมหาสมุทรอินเดียเพราะตรงนั้นไม่มีเสารับสัญญาณ ADS-B หรือระบบอื่นเครื่องบินที่ flightradar24 ใช้ ทำให้ตำแหน่งและข้อมูลมันหายไป คนบนเครื่องไม่ได้ตั้งใจจะซ่อนตัว
  • 22.50 น. สามารถติดตามเที่ยวบินของทักษิณ จาก Flightradar24 ได้แล้ว โดยบินอยู่เหนืออ่าวเบงกอล ก่อนจะเข้าอินเดียในเวลาต่อไป
  • 00.08 น. วันที่ 5 ก.ย. เครื่องบินของ ทักษิณ ยังอยู่ที่อินเดีย ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเส้นทางการบินของเที่ยวบินอื่นๆ ซึ่งบินเส้นทางเดียวกับ T7GTS ของนายทักษิณ อาทิ เที่ยวบิน UAE 355 ของ Emirates พบว่าปลายทางคือดูไบ
  • 00.15 น. วันที่ 5 ก.ย. Flightradar24 ระบุปลายทางของเที่ยวบิน ทักษิณ แล้วว่าจะแลนดิ้งที่ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไม่ใช่สิงคโปร์ โดยมีกำหนดถึงในเวลา 23.27 น. (ตามเวลาท้องถิ่น)
Flightradar24 ณ เวลา 00.26 น. วันที่ 5 ก.ย.68 ระบุปลายทางของ ทักษิณ คือดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไม่ใช่สิงคโปร์