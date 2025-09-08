ศาลอุทธรณ์ให้ประกัน ลูกเกด คดี 112 โพสต์เฟซบุ๊กปมราษฎรสาส์น ตั้งเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศ

ศาลอุทธรณ์ให้ประกัน ลูกเกด ชลธิชา คดี 112 โพสต์เฟซบุ๊กปมราษฎรสาส์น ปี’63 ตั้งเงื่อนไข ห้ามออกนอกประเทศ
เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ห้องพิจารณา 901 ศาลนัดอ่านคำพิพากษา คดีหมายเลขดำ อ.595/65 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 4 เป็นโจทก์ ฟ้อง น.ส.ชลธิชา แจ้งเร็ว หรือลูกเกด ส.ส. ปทุมธานี พรรคประชาชน (ปชน.) เป็นจำเลยในความผิดดูหมิ่นสถาบัน ตามประมวลกฎหมายอาญา ม.112, พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฯ ม.4 (3)
เนื่องจากเมื่อวันที่ 8 พ.ย.63 จำเลยได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก เกี่ยวกับ #ราษฎรสาส์น จดหมายข้อความถึงสถาบัน ซึ่งมีเนื้อหาแสดงความคิดเห็นต่อสถาบัน เช่น การไปพักอาศัยในต่างประเทศ การโอนอัตรากําลังพลและงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณของสถาบัน และการเลื่อนยศตำแหน่งให้กับข้าราชการและพลเรือน ซึ่งข้อความดังกล่าวเป็นการดูหมิ่น เหยียดหยามสถาบัน
จำเลยให้การปฏิเสธ ต่อสู้คดี อ้างว่าเป็นการเรียกร้องตามสิทธิเสรีภาพของรัฐธรรมนูญ โดยจำเลยได้รับการประกันตัว
วันนี้ น.ส.ชลธิชาเดินทางมาฟังคำพิพากษา โดยมีผู้ติดตามมาให้กำลังใจทั้งเพื่อน ส.ส.จากพรรคประชาชน และกลุ่มมวลชนผู้สนับสนับสนุนพรรค
ต่อมาศาลอาญาพิพากษาจำคุกจำเลย 4 ปี คำเบิกความจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาบ้าง ลดโทษให้ 1 ใน 3 คงจำคุกจำเลยไว้ 2 ปี 8 เดือน ไม่รอลงอาญา โดยทนายความของ น.ส.ชลธิชาได้ยื่นหลักทรัพย์เพื่อขอปล่อยชั่วคราว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
- ด่วน!! ศาลสั่งคุกลูกเกด ชลธิชา ผิดม.112 ไม่รอลงอาญา ลุ้นประกันตัว ถ้าไม่ได้หลุดส.ส.
- ฝ่ายกม.ปชน.ช่วย ลูกเกด ชลธิชา เต็มที่ หวังได้ประกันคดี 112 โตโต้ห่วง ถ้าไม่ได้ปล่อยหลุดส.ส.
เวลา 11.32 น. ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงานว่า ศาลอาญามีคำสั่งส่งคำร้องขอประกันตัว “ลูกเกด ชลธิชา” ระหว่างอุทธรณ์ ไปให้ศาลอุทธรณ์สั่ง ทนายเตรียมยื่นคำร้องขอให้ศาลอาญาส่งคำร้องในวันนี้ และศาลอุทธรณ์มีคำสั่งในวันที่ส่งไป แต่หากไม่มีคำสั่งในวันนี้ และชลธิชาต้องเข้าเรือนจำ เธอจะหลุดจากตำแหน่ง ส.ส.
ล่าสุดเวลา 15.55 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว น.ส.ชลธิชา วางหลักประกัน 300,000 บาท พร้อมเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ นอกจากได้รับอนุญาตจากศาล
ขณะที่ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เปิดเผยว่า ศาลอุทธรณ์กำหนดเงื่อนไขประกันตัว 3 ข้อ 1.ห้ามจำเลยกระทำการในลักษณะเดียวกับที่ถูกฟ้อง 2.ห้ามเข้าร่วมกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อสถาบัน และ 3.ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้น