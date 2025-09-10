อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

น้องชายติดใจสาเหตุเสียชีวิต ไม่มีลางบอกเหตุ เผยพี่ชายดูแลสิงโตตั้งแต่เริ่มทำงาน นานกว่า 20 ปี 

จากกรณีเกิดเหตุฝูงสิงโต ในซาฟารีเวิลด์ กทม. รุมขย้ำเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์เสียชีวิต ต่อหน้านักท่องเที่ยวจำนวนมาก ทราบชื่อนายเจียน รังคะรัสมี อายุ 58 ปี เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ โซนซาฟารีปาร์คนั้น

เมื่อวันที่ 10 กันยายน นายสุรชัย อายุ 49 ปี น้องชายเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ที่ถูกสิงโตทำร้ายจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต เปิดใจว่า ได้ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงวันที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่ที่ทำงานของพี่ชาย ติดต่อมาหาว่าพี่ชายถูกสัตว์ทำร้าย เบื้องต้นแจ้งว่าถูกสิงโตกัดแต่ไม่ทราบว่าเกิดได้อย่างไร จากนั้นตนจึงโทรและจะไปถามฝ่ายบุคคล ซึ่งให้ข้อมูลว่า พี่ชายของตนเองถูกสิงโตทำร้ายเสียชีวิตแล้ว ให้รีบเดินทางไปที่โรงพยาบาล

ทั้งนี้พี่ชายของตนเองทำงานที่สวนสัตว์แห่งนี้มานานมากกว่า 20 ปี ตัวพี่ชายอยู่ในโซนที่เลี้ยงสิงโตเลี้ยงเสือ ตั้งแต่เริ่มต้นทำงาน พี่ชายตั้งใจสมัครไปทำงานในโซนดังกล่าวมาตั้งแต่ต้น เท่าที่ทราบคือพี่ชายมีหน้าที่เลี้ยงดูเสือและสิงโตโดยจะขับรถคอยตระเวนดูแลสัตว์เหล่านี้เวลาที่อยู่ในพื้นที่

ส่วนรายละเอียดที่ระบุว่าพี่ชายตนเองลงไปเก็บของในขณะที่เกิดเหตุยอมรับว่ายังไม่ทราบข้อเท็จจริงเพราะไม่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว เวลาพี่ชายเข้าไปทำงานก็ตั้งแต่ช่วงเช้า และไม่ได้แจ้งกับครอบครัวว่าทำอะไรแต่ละวัน

เมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่สิ่งของส่วนตัวของพี่ชายจะหล่น และพี่ชายจะลงไปเก็บจนเกิดเหตุสลดนี้ น้องชายระบุว่าตนเองไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้น เราเป็นคนนอกไม่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เมื่อถามถึงกรณีที่หลายคนตั้งข้อสงสัยว่า ผู้เสียชีวิตทำผิดระเบียบบริษัทด้วยการลงจากรถไปเก็บของ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทำ ส่วนตัวมองว่าไม่มีหลักฐานที่จะมาต่อว่าพี่ชายของตนเองว่าลงไปเก็บของและเป็นสาเหตุให้เสียชีวิต ตนไม่ทราบว่าเพราะสาเหตุอะไรถึงเกิดเรื่องนี้ ยอมรับว่าติดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และภาพที่เผยแพร่เป็นภาพที่น่ากลัวที่เกิดขึ้น ที่ผ่านมาตนเองพบพี่ชายทุกวัน เมื่อวานเองพี่ชายก็ได้เจอกันที่บ้าน รวมทั้งเมื่อช่วงเช้าก่อนไปทำงานก็ยังพบกัน

ทั้งนี้พี่ชายมีรถปิคอัพส่วนตัว และ ต้องเปลี่ยนรถเป็นของสวนสัตว์ดังกล่าวก่อนจะเข้าไปในพื้นที่ ทั้งนี้พี่ชายไม่ได้พูดอะไรก่อนหน้านี้หรือมีลางสังหรณ์ ก่อนหน้าพี่ชายของตนได้ลาพักร้อน และกลับมาทำงานตามปกติ

สุดท้ายนี้ตนอยากจะฝากให้ทางสวนสัตว์มีมาตรการดูแลพนักงานให้ดีมากกว่านี้ เพราะเรื่องนี้ทำให้พี่เสียชีวิตและครอบครัวเสียใจ ตอนนี้ยอมรับว่ายังไม่ได้รับการประสานจากทางสวนสัตว์มีเพียงการพูดคุยจากโรงพยาบาลเรื่องการเสียชีวิตของพี่ชาย

