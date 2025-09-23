บิ๊กเต่า สั่งอสังหาฯคุยผู้เสียหาย ชดใช้อย่างไร พบบ้านยังสร้างไม่เสร็จเกือบ 20 หลัง ส่อผิดฉ้อโกง

‘บิ๊กเต่า’ เผยคดี บ.อสังหาฯทิ้งงานสร้างบ้าน กำชับให้เคลียร์ผู้เสียหาย อาจเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน
จากกรณีที่มีผู้เสียหายรวมตัวกันเข้าร้องเรียนหลังถูกบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ รับงานก่อสร้างบ้านราคาหลังละ 3-10 ล้านบาท แต่ทิ้งงาน และผู้ประกอบการ พร้อมนายสายหยุด เพ็งบุญชู ทนายความ เดินทางมายังกองบังคับการปราบปรามเพื่อนำเอกสารมาชี้แจงกับตำรวจ และได้ยืนยันว่าที่ผู้เสียหายมาร้องไม่ใช่การฉ้อโกงประชาชน
ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 กันยายน พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่า วันนี้ผู้ประกอบการมาชี้แจงข้อมูล พร้อมยืนยันว่ามีบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จจริงประมาณ 10-20 หลัง จึงให้ผู้ประกอบการคุยกับผู้เสียหายให้เรียบร้อยว่าจะชดใช้โดยการทำบ้านให้ต่อ หรือชดใช้คืนเป็นเงินสด หรือจะอย่างไรก็ไปเคลียร์กันก่อน แต่ข้อมูลที่ให้มาก็ยังไม่เคลียร์ จึงขอดูข้อมูลก่อน
พล.ต.ต.จรูญเกียรติกล่าวว่า วันนี้ฝั่งผู้ประกอบการนำหลักฐานทุกชิ้นมาให้ตรวจสอบ และยืนยันว่ารับทำบ้านมาทั้งหมดกว่า 2,000 หลัง ตั้งแต่ปี 2568 โดยหลักฐานประกอบด้วย เบอร์โทรศัพท์เจ้าของบ้านที่สร้างเสร็จ เพื่อจะให้เจ้าหน้าที่โทรเช็กว่าที่กล่าวอ้างไปนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ และถ้าไม่จริงตามที่อ้างก็ค่อยมาคุยกัน โดยจะต้องเช็กด้วยว่าผู้รับเหมามีส่วนทิ้งงานตรงไหนบ้าง ทั้งนี้ หากไม่อยากให้ผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีก็ต้องจบเรื่องนี้ให้ได้ เพราะถ้าผู้เสียหายเข้ามาร้องทุกข์แจ้งความดำเนินคดี ตำรวจก็จะรับเรื่องตรวจสอบเป็นธรรมดา
เมื่อถามว่า ที่พนักงานสอบสวนให้ผู้กรอกข้อมูลในช่องทางออนไลน์มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง พล.ต.ต.จรูญเกียรติเปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังรวบรวมผู้เสียหายทั้งหมด และหลักฐานเอกสารที่ต้องเตรียมมามีอะไรบ้าง ก็เป็นในส่วนของผู้เสียหาย เพราะต้องให้ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย
พล.ต.ต.จรูญเกียรติกล่าวด้วยว่า การที่ผู้ประกอบการจะอ้างว่าทำบ้านเสร็จไปแล้วกว่า 90% แต่ก็ยังมีความขัดแย้งกับผู้เสียหาย ที่บอกว่าบ้านไม่เสร็จ และมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความจำนวนมากก็อาจเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน