ถนนทรุดเพิ่ม หน้าอาคารรพ.วชิรพยาบาล เร่งอพยพผู้ป่วย-จนท. ออกจากอาคาร

ถนนทรุดเพิ่ม หน้าอาคาร รพ.วชิรพยาบาล เร่งอพยพผู้ป่วย-จนท.ออกจากอาคาร
เมื่อวันที่ 24 กันยายน จากกรณีเกิดเหตุถนนทรุดตัว บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. ที่เกิดเหตุเป็นถนนทรุดตัวขนาดใหญ่ และเริ่มทรุดตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งบริเวณหน้าโรงพยาบาลและหน้าสถานีตำรวจสามเสน
ต่อมาเวลา 13.50 น. แท่นปูนจุดที่มีรถกระบะจอดด้านบน และเคลื่อนย้ายออกไปแล้วนั้นได้ทรุดตัวลงมาอีก และเมื่อเวลา 15.05 น. ดินทรุดตัวอีกครั้ง หน้ามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ทำให้ดินหน้าโรงพยาบาลถูกดึงลงไป
ล่าสุด เมื่อเวลา 15.25 น. ผู้สื่อข่าวรายงานเหตุถนนทรุดตัวบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เนื่องจากเกิดดินสไลด์จากผิวจราจร บริเวณด้านหน้าทางเดินอาคารทีปังกรรัศมีโชติ ขณะนี้ได้ทำการเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยออกจากภายในตัวอาคารทีปังกรรัศมีโชติ เป็นที่เรียบร้อย หลังจากโรงพยาบาลได้ออกมาประกาศปิดอาคารไปแล้วก่อนหน้านี้