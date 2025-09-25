สำเร็จแล้ว! จนท.ปิดท่อต้นเหตุน้ำซึมถนนสามเสนได้แล้ว เร่งปรับผิวถนนให้รถสัญจรได้เย็นวันนี้
จากกรณีตรวจพบน้ำซึมใกล้บริษัทดัง ถนนสามเสน ห่างจุดถนนทรุดตัว หน้า รพ.วชิรพยาบาล ประมาณ 2 กิโลเมตร โดยพื้นถนนมีน้ำซึมขึ้นมาบนพื้นผิวการจราจร และถนนมีลักษณะพองตัว ซึ่งสาเหตุเกิดจากการรั่วของท่อประปาเก่าในพื้นที่จำกัด สามารถควบคุมซ่อมแซมได้ และไม่เกี่ยวข้องกับกรณีหลุมยุบบริเวณหน้า รพ.วชิรพยาบาล แต่อย่างใด
อ่านข่าว – ผวา ถนนสามเสน เป็นแอ่งน้ำซึม หน้าบริษัทบุญรอด ห่างวชิรพยาบาล 2 กม. เร่งกั้นพื้นที่หวั่นซ้ำรอย
ล่าสุดเมื่อเวลา 15.40 น. วันที่ 25 กันยายน ภายหลังเกิดเหตุน้ำรั่วซึม เจ้าหน้าที่ก็ได้ลงพื้นที่เร่งซ่อมแซม โดยใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ในการขุดเจาะเปิดผิวถนน โดยเจ้าหน้าที่การประปานครหลวง ได้ขุดเจาะถนนบริเวณทางเท้า ซึ่งห่างจากจุดน้ำซึมประมาณ 3 เมตร
เนื่องจากหลังขุดบริเวณที่มีน้ำซึมบนผิวถนนสามเสนขาเข้าไม่พบว่ามีจุดชำรุดของท่อ หลังจากเจ้าหน้าที่ขุดเจอท่อประปาเหล็กเก่าอายุกว่า 10 ปี ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว แต่เป็นท่อที่มีการเดินน้ำผ่านถนนสามเสนข้ามไปยังฝั่งตรงข้าม เจ้าหน้าที่ได้นำหน้าจาน ขนาด 150 มิลลิเมตร มาปิดตรงปากท่อแล้วเสร็จ ซึ่งจะเป็นการปิดถาวรเนื่องจากท่อดังกล่าวไม่ได้ใช้งานแล้ว
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำอีกครั้ง หากไม่พบการรั่วซึมแล้ว ก็จะปรับพื้นถนนและซ่อมแซมถนนต่อไป จะเร่งแก้ไขให้ถนนกลับมาสู่สภาพเดิมภายใน 17.00 น.ของวันนี้
จากการแก้ไขบริเวณดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการใช้น้ำของประชาชน
อ่านข่าว – เจอแล้ว! ต้นตอน้ำซึม หน้าบริษัทบุญรอด เป็นโพรงท่อเก่า กทม.เร่งซ่อม ยันไม่เกี่ยวถนนทรุด
