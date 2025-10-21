ปคบ. บุกยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าเถื่อน 1.3 หมื่นชิ้น เจอไดร์เป่าผมสวมมอก. ต้นตอชอร์ตเด็กดับ

ปคบ.บุกตรวจค้น 9 จุด ยึดไดร์เป่าผมไร้มาตรฐาน สวมมอก.เหตุทำอันตรายเด็กถึงชีวิต ตร.เตือนให้เลือกซื้อสินค้า อย่าเห็นแก่ของถูก ยึดของกลางกว่า 1.3 หมื่นชิ้น
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.บก.ปคบ. พ.ต.อ.อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ พ.ต.อ.พัฒนพงศ์ ศรีพิณเพราะ รอง ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.พงษ์พันธ์ ศิริภัทรนุกุล ผกก.3 บก.ปคบ.แถลงผลตรวจค้นตรวจยึดไดร์เป่าผม เครื่องหนีบ ม้วนผม และหวีผมไฟฟ้า กว่า 13,929 ชิ้น รวมมูลค่าของกลางกว่า 10 ล้านบาท หลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย จำนวน 9 แห่งในพื้นที่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรปราการ และราชบุรี
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์เปิดเผยว่า เมื่อช่วงที่ผ่านมามีเหตุผู้ที่สั่งซื้อไดร์เป่าผมทางออนไลน์ ซึ่งไม่ได้มาตรฐานมาใช้ จนทำให้ลูกสาวถูกไฟชอร์ตจนเสียชีวิต เหตุเกิดที่ จ.บุรีรัมย์ จากการตรวจสอบพบว่าไดร์เป่าผมดังกล่าวซื้อมาจากแพลตฟอร์มออนไลน์ เมื่อเดือน ม.ค.68 ราคาแค่ 89 บาท เบื้องต้นพบที่ผลิตภัณฑ์มีแต่ภาษาจีน ไร้เครื่องหมาย มอก. ตนจึงสั่งการให้ บก.ปคบ. ลงพื้นที่ตรวจค้นเพื่อจับกุม ตั้งแต่สถานที่นำเข้า แหล่งจัดเก็บ โกดังกระจายสินค้า รวมถึงร้านจำหน่ายในหลายพื้นที่ด้วย
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์กล่าวต่อว่า ผลการตรวจค้นเป้าพบเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผิวหรือผม กว่า 13,929 ชิ้น รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท เชื่อว่าลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อมาจำหน่ายทางออนไลน์ ราคาถูกมีตั้งแต่ 100 บาท ไปจนถึง 1,000 บาทต่อชิ้น ผลิตภัณฑ์บางยี่ห้อนำเครื่องหมาย มอก. ของยี่ห้ออื่นมาใช้แสดง (สวม มอก.) เพื่อหลอกลวงผู้บริโภคว่าเป็นสินค้ามีมาตรฐาน
จึงตรวจยึดของกลางทั้งหมดนำส่งพนักงานสอบสวน กก.3.บก.ปคบ. ดำเนินคดีใน 3 ข้อหา คือ “นำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ” โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ, “จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน แต่มิได้เป็นไปตามมาตรฐาน” โทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ “แสดงเครื่องหมาย มอก. โดยไม่ได้รับอนุญาตฯ” โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์กล่าวด้วยว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับดูแลผิวหรือผม ถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานวัสดุที่ใช้ผลิตจะมีความแข็งแรง ทนทาน เปลือกหุ้มของเครื่องใช้ไฟฟ้ามีการป้องกันความชื้น, มีการป้องกันต่อการสัมผัสโดยบังเอิญกับส่วนที่มีไฟฟ้า อีกทั้งต้องมีฉลากเครื่องหมาย มอก. เลขที่ มอก. และ QR-code ที่แสดงข้อมูลของผลิตภัณฑ์ให้ตรวจสอบรุ่น รายละเอียด และบริษัทที่จัดจำหน่ายได้
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์กล่าวด้วยว่า ตนขอฝากเตือนภัย และแนะนำให้ซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ ยี่ห้อที่มีชื่อเสียงด้านคุณภาพ มีมาตรฐานสากล ราคาที่เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ถูกจนเกินไปอีกด้วย