แม่เด็ก 10 ขวบไม่ให้ข้อมูลเพิ่ม พบสั่งไดร์ไร้มอก. 2 เครื่อง ญาติบี้รัฐรับผิดชอบ ไฟชอร์ตหลานดับ

ญาติ ด.ญ. 10 ขวบที่ถูกไดร์เป่าผมชอร์ตมือจนเสียชีวิต เผยเป็นสินค้าที่แม่เด็กสั่งมาทาง TikTok ชิ้นละ 89 บาท 2 เครื่อง วอนหน่วยงานรัฐตรวจสอบและอยากให้ผู้จำหน่ายซึ่งมีที่อยู่ชัดเจนออกมารับผิดชอบ
จากกรณี ด.ญ.จินดามณี หรือน้องเพชร อายุ 10 ขวบ เด็กนักเรียนชั้น ป.4 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ถูกไฟฟ้าชอร์ตเสียชีวิตภายในบ้าน ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม โดยนางแก้วนภา อายุ 48 ปี ยายของผู้เสียชีวิต ระบุว่า หลานอีกคนมาบอกว่าน้องเพชรเล่นปลั๊กไฟ จึงเดินเข้าไปดูหลาน ปรากฏว่าพบน้องเพชรนอนหงายอ้าปากค้าง มือขวากำไดร์เป่าผมที่เสียบปลั๊กไฟฟ้าไว้แน่น จึงรีบถอดปลั๊กไฟออก เมื่อตรวจสอบพบว่าหลานไม่ได้หายใจแล้ว จึงโทร 1669 มาช่วยเหลือแต่ช่วยไม่ทันหลานเสียชีวิตแล้ว จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เบื้องต้นพบว่ามือขวาของน้องเพชรมีรอยไหม้ ซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าชอร์ต
ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบไดร์เป่าผมดังกล่าว พบฉลากสินค้าเป็นภาษาจีน ไม่มีภาษาไทย ไม่มี มอก. แจ้งเพียงกระแสไฟ 220v จากการสอบถามแม่น้องเพชรทราบว่า สั่งซื้อไดร์เป่าผมมาทาง TikTok เดือนมกราคม 2568 ในราคาตัวละ 89 บาท โดยได้สั่งซื้อมาจำนวน 2 ตัว ถูกส่งมาจาก จ.ปทุมธานี โดยบริษัทขนส่ง
- สลด แม่สั่งไดร์เป่าผมออนไลน์ ไม่ได้มาตรฐาน ลูกสาวถูกชอร์ตดับคาห้อง
- จ่าเอกยศสิงห์ สั่งสมอ.เข้มเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องมีมอก. หลังเด็กหญิง 10 ขวบใช้ไดร์ไฟชอร์ตดับ
ทั้งนี้ แม่น้องเพชรยังไม่ขอให้ข้อมูลและยังไม่กล้าเรียกร้องหาคนมารับผิดชอบ โดยเฉพาะบริษัทผู้ขายว่านำสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมาจำหน่ายโดยไม่รับอนุญาตหรือไม่ เนื่องจากเกรงจะมีเรื่อง
ขณะที่นายสนธยา อายุ 43 ปี ญาติน้องเพชร กล่าวว่า สินค้าราคาถูกมีขายเกลื่อนในออนไลน์ แต่แปลกใจที่ราคาถูกมาก คนมักจะสั่งซื้อมาใช้และส่วนใหญ่ไม่มีคุณภาพ กรณีน้องเพชร หลานที่เสียชีวิตส่วนตัวมองว่าหน่วยงานราชการจะต้องเข้ามาตรวจสอบค้นหาต้นทางร้านค้าจำหน่าย และต้องมารับผิดชอบในกรณีนี้ด้วยเพราะนำสินค้าไม่ได้คุณภาพ ไม่ผ่านการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ของประเทศไทย ทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิต