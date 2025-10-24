เปิดขั้นตอน พิจารณาโทษ บิ๊กต่อ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล หลัง ก.ร.ตร. ชี้มูล รับส่วยเว็บพนัน

เปิดขั้นตอน ฟัน บิ๊กต่อ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล หลัง ก.ร.ตร. ชี้มูล รับส่วยเว็บพนันออนไลน์
จากกรณี คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ (ก.ร.ตร.)ได้มีมติชี้มูลความผิดทางวินัย กับ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมพวกกว่า 200 นาย ภายหลังจาก นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม ยื่นเรื่องร้องเรียนเมื่อเดือนมีนาคม 2567 กล่าวหาว่ามีการรับเงินจากขบวนการส่วยเว็บพนันออนไลน์
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับขั้นตอน หลังจากนี้ ทาง ก.ร.ตร.จะเปิดโอกาสให้ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ และผู้เกี่ยวข้องชี้แจงข้อกล่าวหา ซึ่งคณะกรรมการฯ จะนำคำชี้แจงมาประกอบการพิจารณาอีกครั้ง เพื่อกำหนดโทษทางวินัยว่าร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง จากนั้นจะส่งเรื่องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ดำเนินการต่อไป
อย่างไรก็ตาม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่สามารถตั้งคณะกรรมการสอบสวนซ้ำได้ เว้นแต่จะมีพยานหลักฐานใหม่หรือข้อโต้แย้งสำคัญที่อาจเปลี่ยนแปลงรูปคดี โดย ก.ร.ตร. ย้ำว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน
สำหรับหรับการพิจารณาโทษของข้าราชการที่มีความผิดทางวินัย ทางคณะกรรมการ ก.ร.ตร. จะส่งชื่อไปที่ต้นสังกัด ดำเนินการทางวินัย ส่วนข้าราชการที่มีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงหรือมีความผิดอาญา ถึงขั้นปลดออกก็จะถูกส่งไปที่ต้นสังกัด และส่งไปที่ ป.ป.ช ดำเนินการต่อไป โดยผู้ที่ถูกร้องสามารถยื่น คำร้องต่อ ก.ร.ตร.ได้ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ในส่วนพล.ต.อ.ต่อศักดิ์ ถึงแม้จะเกษียณอายุไปแล้ว เมื่อมีความผิดวินัย สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์คำสั่งได้ ถ้ามีหลักฐานใหม่
ทั้งนี้ ในการพิจารณาโทษเนื่องจากผู้ถูกร้องเป็นตำรวจยศ พล.ต.อ. จะมีคณะกรรมการเสนอแนะการลงโทษ ประกอบด้วยรอง ผบ.ตร.และจเรตำรวจแห่งชาติ ได้แก่ พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ พล.ต.อ. นิรันดร เหลื่อมศรี พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร พล.ต.อ.สำราญ นวลมา และพล.ต.อ อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จเรตำรวจแห่งชาติ จะเป็นผู้พิจารณา ภายในกรอบระยะเวลา 3 ปี หลังจากที่เกษียณอายุราชการ โดยมีโทษตั้งแต่ผิดวินัยไม่ร้ายแรงและวินัยร้ายแรง โดยมีโทษปลดออกและไล่ออก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ (ก.ร.ตร.) นั้นประกอบด้วย พล.ต.ท.สรศักดิ์ เย็นเปรม เป็นประธานกรรมการ พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร เป็นกรรมการ พล.ต.ท. อำนวย นิ่มมะโน เป็นกรรมการ นางสมศรี หาญอนันทสุข เป็นกรรมการ นายสุนทร พยัคฆ์ เป็นกรรมการ นางสาวสุกลภัทร ใจจรูญ เป็นกรรมการ นางอริยา แก้วสามดวง เป็นกรรมการ พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จตช.เป็นกรรมการและเลขานุการ