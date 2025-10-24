ชมผัง เส้นทางเงิน ที่มา ข้อกล่าวหา บิ๊กต่อ อดีตผบ.ตร. พวก 200 ราย รับเงินส่วย เว็บพนัน

ย้อนชมผัง เส้นทางเงิน ที่มา ข้อกล่าวหา บิ๊กต่อ และพวก 200 ราย รับเงิน ส่วย เว็บพนันออนไลน์
ประเด็ดร้อนวงการสีกากี เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ เรียกได้ว่า สั่นสะเทือน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับ กรณี คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ (ก.ร.ตร.) ได้มีมติชี้มูลความผิดทางวินัย บิ๊กต่อ – พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมพวกกว่า 200 นาย
ภายหลังจาก นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ ทนายตั้ม ยื่นเรื่องร้องเรียนเมื่อเดือนมีนาคม 2567 กล่าวหาว่า มีการรับเงินจากขบวนการส่วยเว็บพนันออนไลน์ สำหรับข้อร้องเรียนดังกล่าวนั้น ก.ร.ตร. ใช้เวลาตรวจสอบนานกว่า 7 เดือน ซึ่ง โดยรวบรวมเอกสารจากหลายหน่วยงานและตรวจสอบย้อนหลังหลายปี ก่อนจะมีมติเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา
หากย้อนไทม์ไลน์ ต้นเรื่องจะพบว่า 6 มีนาคม 2567 ที่สำนักงาน Sittra Law Firm นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน แถลงข่าวเปิดโปงขบวนการส่วยที่เกี่ยวพันกับบิ๊กตำรวจ..
3 เม.ย.2567 ที่สำนักงานจเรตำรวจ นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม นำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องฐานความผิดเรื่องการฟอกเงิน ยื่นให้กับคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ หรือ ก.ร.ตร. ให้ตรวจสอบวินัย บิ๊กตำรวจ พร้อมภริยา
และเจ้าของบัญชีม้าอีก 2 คน รวม 4 คน ที่เกี่ยวข้องกับการรับส่วย เว็บพนันออนไลน์ มายื่นให้ตรวจสอบรวมถึง ยังนำรายชื่อตำรวจจำนวนหนึ่งและข้อมูลมายื่นให้ร่วมตรวจสอบอีกด้วย.
23 กรกฎาคม 2567 นายษิทรา เดินทางไปยัง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ปากคำกับ ป.ป.ช. กรณีที่เคยมีการยื่นเรื่องให้ ปปป.ตรวจสอบเครือข่ายของ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. ที่มีส่วนพัวพันกับ 18 ธุรกิจผิดกฎหมาย รวมทั้งเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์
21 สิงหาคม 2567 พ.ต.ท.คริษฐ์ ปริยะเกตุ หนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาคดีเว็บพนันมินนี่ ถึง ผบ.ตร. ให้ดำเนินการทางวินัยข้าราชการตำรวจ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการการเมือง และพนักงานท้องถิ่น สืบเนื่องจากคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ให้ตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่ตำรวจ 8 คน กรณีชุดปฏิบัติการสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ ให้ดำเนินคดีว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์.